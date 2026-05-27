KLJUČAN IGRAČ /

Nizozemski izbornik iznenadio popisom za SP: 'Ne mogu zamisliti momčad bez njega'

Nizozemski izbornik iznenadio popisom za SP: 'Ne mogu zamisliti momčad bez njega'
Foto: Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/Profimedia

Veliki hendikep za Nizozemce su od ranije znani izostanci ozlijeđenih Xavija Simonsa, Matthijsa De Ligta i Stefana De Vrija

27.5.2026.
17:05
Hina
Pro Shots Photo Agency/Sipa USA/Profimedia
Ronald Koeman, izbornik nizozemske nogometne reprezentacije, objavio je popis od 26 igrača za skorašnje Svjetsko prvenstvo kojem će ovog ljeta domaćini biti Meksiko, Kanada i SAD.

Najvažnija vijest je pozivanje Memphisa Depaya, 32-godišnjeg igrača brazilskog Corinthiansa, koji je s 55 pogodaka u 108 nastupa najbolji strijelac u povijesti nizozemske reprezentacije.

Depay se u posljednje vrijeme oporavljao od ozljede bedrenog mišića zbog čega za brazilski Corinthians nije igrao posljednja dva mjeseca.

"Ako je fizički spreman, a mi se nadamo da će biti, onda ne mogu zamisliti momčad bez njega“, objasnio je izbornik Koeman.

Veliki hendikep za Nizozemce su od ranije znani izostanci ozlijeđenih Xavija Simonsa, Matthijsa De Ligta i Stefana De Vrija.

Nizozemska za Svjetsko prvenstvo 2026.:

Vratari: Mark Flekken (Bayer), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Obrana: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jurrien Timber (Arsenal), Jorrel Hato (Chelsea), Micky van de Ven (Tottenham)

Vezni red: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)

Napad: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).

Na Svjetskom prvenstvu Nizozemska je smještena u skupinu F gdje će još igrati Švedska, Japan i Tunis.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
