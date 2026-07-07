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Predstavljena lopta s kojom će se igrati finale Svjetskog prvenstva, što kažete?

Predstavljena lopta s kojom će se igrati finale Svjetskog prvenstva, što kažete?
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Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo/Alamy/Profimedia

Lopta se zove Trionda Final, a puno je decentnijeg dizajna do standardne Trionde

7.7.2026.
0:54
Sportski.net
Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo/Alamy/Profimedia
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Adidas je objavio loptu s kojom će se igrati finale Svjetskog prvenstva. Finale je na rasporedu 19. srpnja u 21 sat po hrvatskom vremenu na stadionu MetLife u New Yorku/New Jerseyju

13 dana prije te završne utakmice objavljen je i izgled lopte kojom će se igrati finale. Lopta se zove Trionda Final, a puno je decentnijeg dizajna do standardne Trionde s kojom su se igrale sve ostale utakmice. Dok je do sadašnja lopta bila šarena, ova će biti praktički crno-bijela. Crne mrlje dominiraju na bijeloj lopti, a obrubljene su zlatnim obrubom s malo crvene na slovima.

 

Predstavljena lopta s kojom će se igrati finale Svjetskog prvenstva, što kažete?
Foto: Screenshot/adidas.com

Dosad korištena Trionda uz bijelu i crnu ima i tri boje, zelenu, crvenu i plavu, a svaka predstavlja po jednu zemlju domaćina. Za razliku od dosadašnje Trionde, ova će se koristit na samo jednoj jedinoj utakmici Svjetskog prvenstva, naravno, na onoj finalnoj, 104. utakmici ovoga prvenstva.

AdidasLoptaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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