Predstavljena lopta s kojom će se igrati finale Svjetskog prvenstva, što kažete?

Adidas je objavio loptu s kojom će se igrati finale Svjetskog prvenstva. Finale je na rasporedu 19. srpnja u 21 sat po hrvatskom vremenu na stadionu MetLife u New Yorku/New Jerseyju.

13 dana prije te završne utakmice objavljen je i izgled lopte kojom će se igrati finale. Lopta se zove Trionda Final, a puno je decentnijeg dizajna do standardne Trionde s kojom su se igrale sve ostale utakmice. Dok je do sadašnja lopta bila šarena, ova će biti praktički crno-bijela. Crne mrlje dominiraju na bijeloj lopti, a obrubljene su zlatnim obrubom s malo crvene na slovima.

adidas introduces Trionda Final, the match ball to be used for the FIFA World Cup semifinals and finals



(via @adidasfootball) pic.twitter.com/n5gFB3Ach0 — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Foto: Screenshot/adidas.com

Dosad korištena Trionda uz bijelu i crnu ima i tri boje, zelenu, crvenu i plavu, a svaka predstavlja po jednu zemlju domaćina. Za razliku od dosadašnje Trionde, ova će se koristit na samo jednoj jedinoj utakmici Svjetskog prvenstva, naravno, na onoj finalnoj, 104. utakmici ovoga prvenstva.