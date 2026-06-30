Pravu pobjedu nad Portugalom čekamo jako dugo: Je li sada pravi trenutak?

Za točno tri sata hrvatska nogometna reprezentacija sjest će na let za Toronto. Na stadionu na kojem je Hrvatska svladala Panamu, sada mora zaustaviti Portugal. Nad Ronaldom i društvom još uvijek tražimo prvu pobjedu u službenim utakmicama, a je li sada pravi trenutak? Otkrili su hrvatski reprezentativci.

Posljednje zagrijavanje uoči leta za Toronto. Još jedan pogled na Alexandriju. Oproštaj od baze, hrvatskog doma u SAD-u tijekom tri tjedna.

Ako se pita Nikolu Vlašića, čovjeka koji se nametnuo kada je bilo najpotrebnije i iskočio u pravome trenutku protiv Gane - Hrvatska u petak uskače u vlak koji vodi u osminu finala.

"Mislim da nas sve reprezentacije svijeta cijene pogotovo Portugal, ti igrači znaju koliku kvalitetu imamo i kako smo opasni i mislim da koliko smo mi u fazonu da su oni jaki, da tako i oni razmišljaju, to će biti utakmica u kojoj će odlučivati detalji."

Biti ili ne biti - zato će biti od velike pomoći i velika navijačka podrška. Prisjećamo se još jednom slavlja, sjajne hrvatske večeri u Torontu u kojem je pala Panama. Deja vu kakav se priželjkuje.

"Ponizni smo naravno, pripremamo se maksimalno i sigurno mislim da nam euforija i optimizam sigurno mogu pomoći", rekao je Marin Pongračić.

Pozitivno i hrabro

Samo pozitivno i hrabro protiv jednog od favorita, dobrog, starog znanca - Portugala i dobrog starog prijatelja Zlatka Dalića - izbornika Roberta Martineza.

Cilj je sada razbiti taj crni niz jer do sada Hrvatska nije slavila protiv Portugalaca u službenoj natjecateljskoj utakmici. I naravno glavna je tema kako zaustaviti Cristiana Ronalda.

"Imaju možda i najbolju veznu liniju na svijetu, fantastične igrače, a u napadu Ronalda koji je uvijek opasan i gladan golova. Moramo se dobro pripremiti, analizirati ih i biti spremni", rekao je Martin Baturina.

"Top su na svim pozicijama, moramo ih gledati kao kolektiv, a ne individualno. Naš stožer će pripremiti i analizirati utakmicu. Nećemo se previše fokusirati na jednog igrača", dodao je Pongračić.

Dok su se tijekom grupne faze u strijelce upisali napadači Budimir i Musa, na svoj prvi pogodak na Mundijalu još čeka Igor Matanović.

"Bio bih sretan da bilo tko zabije. Najvažnije je da pobijedimo, naravno da bih volio zabiti, ali to je na drugom mjestu.

Za sada se bruse detalji uoči utakmice odluke, a izbornik Zlatko Dalić još ima tri dana za donijeti konačnu odluku - hoće li se držati sustava koji je donio pobjedu protiv Gane ili će pak iznenaditi pred Portugal.