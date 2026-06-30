Počela je faza Mundijala u kojoj samo najbolji opstaju

Reprezentativci Paragvaja autori su prvog veliko iznenađenje ovog svjetskog prvenstva. Kući su poslali Njemačku, a na letu za Europu pridružit će im se i Nizozemska nakon istog scenarija u raspucavanju. Spasio se zato Brazil i to u posljednjim sekundama utakmice s Japanom.

U glavnom gradu Paragvaja napetost se mogla rezati nožem kad je Canale stavio loptu na bijelu točku nakon promašena Talova jedanaesterca.

Kao da živci već nisu bili na kušnji, u odlučujućem trenutku nestao je i prijenos. Nekoliko trenutaka neizvjesnosti, a onda veliko slavlje.

Paragvaj je priredio prvu senzaciju Mundijala. Ne samo da je zaustavio Njemačku u regularnom dijelu, izabranici Gustava Alvara izdržali su lutriju raspucavanja i evo ih u osmini finala.

"Čuo sam da bi, ako Paragvaj izbori osminu finala, mogao biti proglašen državni praznik. Takvi uspjesi čovjeka natjeraju da se zamisli. Kažete sami sebi - Koliko je teško proglasiti državni praznik? To pokazuje koliko je nogomet predivan", rekao je izbornik Paragvaja, Gustavo Alfaro.

"Nitko ne bi smio danas tražiti izgovor u sucu ili jedanaestercima – ako ne možeš riješiti utakmicu u 120 minuta, zaslužuješ ispadanje", rekao je kapetan Njemačke, Joshua Kimmich.

Nisu samo Nijemci bili na udaru svojih navijača i nogometne javnosti. I Nizozemska pakira kofere. Maroko je još jednom pokazao da je spreman postati stalni član najboljih reprezentacija svijeta. 1:1 u regularnom dijelu i 3:2 u raspucavanju s novim herojem na usnama koji živi svoj san. Ismael Saibari u dva tjedna ostvario je transfer u Bayern i svoju reprezentaciju odveo u osminu finala Svjetske smotre.

"Maroko je danas stekao poštovanje svih. Ne zato što sami za sebe govorimo da smo jaki, nego zbog onoga što godinama pokazujemo na terenu. Ima puno dobrih stvari. Vidimo mlade igrače, ali i one iskusnije. Imamo reprezentacije na visokoj razini u svim kategorijama", rekao je Mohamed Ouahbi.

Bez drame nisu mogli niz Brazilci. Nakon što su gubili od Japana, uspjeli su preokrenuti utakmicu da bi prolaz dalje osigurali tek u petoj minuti sudačke nadoknade. Za navijače previše stresa, ne i za hladnokrvnog lisca Ancelottija.

"Na poluvremenu sam im rekao da budu strpljivi jer će gol doći prije ili kasnije. Gol će doći. Važno je bilo zadržati ravnotežu i ne zakomplicirati utakmicu, i moram reći da je momčad to jako dobro odradila. Nisam ni žurio pobijediti ovu utakmicu - jer s takvom igrom mogli smo pobijediti i u produžetku, ništa se ne bi promijenilo", rekao je Ancelotti.

Lako je tako govoriti kada si u osmini finala. Pogledajte samo lica Nijemaca na povratku u kamp. Počela je faza Mundijala u kojoj samo najbolji opstaju.