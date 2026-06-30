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Paragvaj u euforiji: Nakon šoka protiv Njemačke proglašen državni praznik

Paragvaj u euforiji: Nakon šoka protiv Njemačke proglašen državni praznik
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Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia

U srcu glavnog grada, Asuncióna, tisuće navijača okupile su se kako bi bodrile svoju reprezentaciju

30.6.2026.
7:30
Hina
CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Profimedia
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Paragvaj je utorak proglasio državnim praznikom nakon što su paragvajski nogometaši u ponedjeljak u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva eliminirali Njemačku nakon izvođenja jedanaesteraca i plasirali se u osminu finala.

"Paragvaj se nikad ne predaje!! Državni praznik, dovraga!" objavio je predsjednik zemlje Santiago Peña na mreži X, slaveći podvig *Albirroje*. Paragvajci su priredili iznenađenje sinoć eliminirajući četverostrukog svjetskog prvaka Njemačku u napetom izvođenju jedanaesteraca (1-1, 4-3 na jedanaesterce).

Utorak, 30. lipnja 2026., bit će državni praznik, ubrzo nakon toga objavio je Ured predsjednika.

"Rekao bih da je državni praznik rijetka stvar, a moć nogometa je prekrasna", rekao je Gustavo Alfaro, argentinski izbornik Paragvaja, obraćajući se novinarima.

"Neka cijeli Paragvaj uživa u njemu!" pozvao je.

U srcu glavnog grada, Asuncióna, tisuće navijača okupile su se kako bi bodrile svoju reprezentaciju koja će se u osmini finala suočiti s pobjednikom utakmice između Francuske i Švedske koja se igra u utorak.

ParagvajSvjetsko Prvenstvo 2026.
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