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Kontroverzni potez ga skupo koštao: Senegal smijenio izbornika nakon neuspjeha na SP-u

Kontroverzni potez ga skupo koštao: Senegal smijenio izbornika nakon neuspjeha na SP-u
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Foto: Fran Santiago/Getty images/Profimedia

Mediji navode da je 50-godišnji Patrick Vieira, prvi kandidat za nasljednika Thiawa.

12.7.2026.
15:03
Hina
Fran Santiago/Getty images/Profimedia
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Senegalski nogometni savez u nedjelju je službeno obznanio da 45-godišnji Pape Thiaw više nije izbornik te reprezentacije koja je nesretno ispala sa Svjetskog prvenstva.

U šesnaestini finala SP-a Senegal je vodio protiv Belgije 2-0 do 86. minute. U završnici su Senegalci primili dva pogotka, a potom je Belgija nakon produžetaka slavila s 3-2 i prošla dalje.

Thiaw je od 2024. sjedio na izborničkoj klupi Senegala, a u središte pozornosti je stigao početkom godine kada je u završnici finalne utakmice afričkog Kupa nacija, protiv Maroka, naredio svojim igračima da napuste travnjak zbog neslaganja s nekoliko sudačkih odluka.

Pri povratku na teren Senegal je osvojio naslov afričkog prvaka, ali je potom Afrički nogometni savez kaznio senegalsku reprezentaciju zbog tog čina te je trofej pobjednika dodijelio Maroku.

Mediji navode da je nekadašnji francuski reprezentativac, 50-godišnji Patrick Vieira, koji je tijekom trenerske karijere vodio New York City, Nicu, Crystal Palace, Strasbourg i Genou, prvi kandidat za nasljednika Thiawa.

SenegalSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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