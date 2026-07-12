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DRAMA NAKON UTAKMICE /

FIFA u problemu: Otkriveno zašto tehnologija nije vidjela sporni trenutak protiv Engleske

FIFA u problemu: Otkriveno zašto tehnologija nije vidjela sporni trenutak protiv Engleske
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Španjolska Marca ponudila je moguće objašnjenje

12.7.2026.
18:08
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Kaos nakon utakmice Engleske i Norveške ne jenjava. Sporni trenutak dogodio se kod izjednačujućeg pogotka Engleza, kada su Norvežani tvrdili da je lopta prethodno pogodila kabel kamere iznad terena.

FIFA je objavila da se čip u lopti nije aktivirao i da nije registrirao kontakt, no pojavila su se pitanja kako je moguće da sustav bilježi sitne dodire, a ne ovakav događaj.

Španjolska Marca ponudila je moguće objašnjenje, senzor u lopti možda je zabilježio udarac, ali se podatak nije uspio prenijeti do VAR sustava zbog smetnji koje je mogla uzrokovati velika metalna konstrukcija kamere iznad terena.

Ako je ta teorija točna, radilo bi se o ozbiljnom propustu tehnologije koja je trebala ukloniti upravo ovakve dvojbe.

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