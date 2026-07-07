Slavili su povijesnu pobjedu, a sada ih je pogodio veliki problem uoči Engleske

Norveška uoči četvrtfinala Svjetskog prvenstva protiv Engleske ima neočekivane probleme. Nakon velike pobjede 2:1 nad Brazilom i burnog slavlja, dio reprezentacije muče umor i viroza.

Izbornik Stale Solbakken priznao je da su naporna putovanja po Sjevernoj Americi ostavila traga na momčadi, a dodatni problem predstavljaju prehlade koje se od početka turnira šire svlačionicom.

"Imali smo nekoliko slučajeva kašlja i šmrcanja, ali to nije iznenađenje uz stalne letove, klimatizaciju i putovanja. U skupini od više od 50 ljudi teško je očekivati da se nitko neće razboljeti", rekao je Solbakken.

Norvežani sada putuju u Miami, gdje ih u subotu čeka ogled s Engleskom za plasman u polufinale. Unatoč zdravstvenim problemima, Solbakken vjeruje da njegova momčad može pružiti ravnopravnu borbu protiv jednog od favorita turnira.