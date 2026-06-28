Heroj Hrvatske: 'Pokazali smo karakter i znanje, a akcija kod pogotka nije uvježbana'

Hrvatska je u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva pobijedila Ganu 2:1 i time izborila plasman u šesnaestinu finala, gdje će igrati protiv Portugala.

Hrvatsku su do pobjede predvodili Petar Sučić i Nikola Vlašić, dok je za Ganu zabio Derrick Luckassen.

"Bila je ovo jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter i znanje. Dobro smo kontrolirali utakmicu, izuzev deset minuta kada smo primili gol. Idemo dalje, jako sam sretan. Nadam se da ćemo što duže ostati na turniru", poručio je Vlašić.

Otkrio je kako je došlo do njegova gola.

"Trebao sam napraviti blok, ali sam ostao sam i zabio. Nije to bila dogovorena akcija. Ne sjećam se kada sam zabio gol glavom. Možda dva ili tri u karijeri", kazao je sa smiješkom.

Zanimljivo, Hrvatska je prvi put prošla dalje nakon što je otvorila turnir porazom.

"Protiv Engleske smo odigrali dobro prvo poluvrijeme, u nastavku nismo bili dobri i izgubili smo. Međutim, znali smo da su ispred nas još dvije utakmice. Nismo gubili glavu, vjerovali smo u sebe i pokazali karakter", dodao je.

Hrvatska se ponovno vraća u Toronto, a Vlašić smatra kako to može biti samo dobra stvar.

"Lakše je kada si već igrao na tom stadionu, poznaješ okruženje, ponovno će biti puno naših navijača, stadion je lijep. To je dobra stvar za nas."

Vlašić je dio reprezentacije od svibnja 2017. godine, kada je zaigrao protiv Meksika, a u rujnu 2019. postigao je prvi pogodak protiv Slovačke.

Dosad je sakupio 65 nastupa i 11 golova, a može se pohvaliti katarskom broncom i srebrom iz Lige nacija.

"U Katru je sve bilo jednostavno, sve je bilo blizu. Ovdje je sve duže, ali mi smo profesionalci i sve odrađujemo. Sigurno ne utječe na izvedbu", rekao je.

Vlašić je čestitao Modriću na sjajnom nastupu.

"Luka je bio nevjerojatan, ovo je bila jedna od njegovih najboljih utakmica za reprezentaciju", istaknuo je.