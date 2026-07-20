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PRIČA VRIJEDNA ZLATA /

Heroj Španjolske rasplakao navijače: 'Hodao sam po gov*ima, a sada sam dotaknuo zvijezde'

Heroj Španjolske rasplakao navijače: 'Hodao sam po gov*ima, a sada sam dotaknuo zvijezde'
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Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Williamsov put do zlata bio je posebno težak

20.7.2026.
13:03
Sportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
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Nico Williams prije dvije godine bio je jedan od junaka španjolskog pohoda na europski naslov, no na Svjetskom prvenstvu imao je potpuno drukčiju ulogu.

Krilni napadač Athletic Bilbaa nijednom nije bio u početnoj postavi, a u finalu je s klupe ušao i asistirao Ferranu Torresu za pobjednički pogodak protiv Argentine (1:0) i novi svjetski naslov.

Williamsov put do zlata bio je posebno težak. Zbog ozljeda je od veljače izbivao gotovo tri mjeseca pa je u jednom trenutku bilo upitno hoće li uopće zaigrati na prvenstvu. Nakon finala medalju je poklonio majci, a emocije nije skrivao.

"Mislim da još nismo svjesni što smo napravili. Moja sezona bila je jako teška. Hodao sam po govnima, jeo govna, a sada sam dotaknuo zvijezde. Ovo je najsretniji dan u mom životu zbog svega što sam prošao", rekao je Williams za DAZN.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Nico Wiliams
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