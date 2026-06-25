Nagelsmann se inati cijeloj Njemačkoj: Mediji u šoku kako tretira jednog igrača

Njemačka je u drugom kolu skupine na SP-u preokretom pobijedila Obalu Bjelokosti 2:1 zahvaljujući Denizu Undavu koji je zabio oba gola Elfa.

Budući da su Ekvador i Curaçao nedugo nakon toga uspjeli odigrati samo nulu njemačka reprezentacija već je osigurala prvo mjesto u skupini uoči posljednje utakmice protiv Ekvadora u četvrtak.

Naravno, prije utakmice postavilo se pitanje treba li rotirati momčad.

"To je najlegitimnije pitanje od svih, rasprava o tome treba li napraviti promjene. I mi u trenerskom stožeru smo o tome opširno raspravljali i razmatrali. Gledajući tjedne prije Svjetskog prvenstva, jedno od ključnih pitanja bilo je da je momčadi trebalo vremena da se uigra i da nismo odigrali dovoljno utakmica zajedno. Sada smo odigrali dvije utakmice i već raspravljamo o tome koliko promjena napraviti. Ne vidim smisao u tome", rekao je njemački izbornik Julian Nagelsmann.

Naprotiv, njemački izbornik želi da momčad nastavi igrati. Pogotovo jer je nekoliko igrača prošle godine više puta bilo izvan terena zbog ozljeda.

"S Kaijem (Havertzom), Jamalom (Musialom) i Felixom (Nmechom) imali smo igrače koji su bili odsutni iz reprezentacije i do godinu dana. Sada smo osigurali dvije pobjede, što je važno za ljestvicu. Ali, još uvijek nam je ostala jedna utakmica koju želimo pobijediti i iskoristiti za pripremu za nokaut fazu."

Rüdiger i Raum ulaze u početnu postavu

Najžešća rasprava, naravno, usredotočila se na to hoće li Undav dobiti mjesto u početnoj postavi. Napadač VfB Stuttgarta postigao je tri gola i upisao dvije asistencije u prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva i praktički cijela Njemačka glasno sugerira Nagelsmannu da stavi Undava u početni sastav.

'Razumijem raspravu'

"Razumijem svaku raspravu o tome da je Deniz zaslužio svoje mjesto u početnoj postavi; to je svakako istina. Unatoč tome, imamo razuman pristup svojim odlukama i donosimo ih s uvjerenjem. Stoga ćemo sutra napraviti potrebne promjene, jer 'Nene' (Nathaniel Brown) ima ozljedu, a 'Schlotti' (Nico Schlotterbeck) je nažalost pretrpio tešku ozljedu. Inače, pristupit ćemo utakmici na isti način kao i u posljednjim utakmicama."

Undav će stoga ostati na klupi, zaključili su i Bild i Kicker. U obrani će, međutim, izbornik morati napraviti dvije promjene: Schlotterbeck će propustiti ostatak Svjetskog prvenstva zbog ozljede gležnja, a Brown neće biti dostupan za utakmicu protiv Ekvadora zbog problema s aduktorima. Nagelsmann je otkrio njihove zamjene odmah na početku konferencije za novinare: Antonio Rüdiger i David Raum će ući u početnu postavu.

Nije bilo promjene ni na golu.

Promjena na golu također se razmatrala, ali Nagelsmann se držao statusa quo. Manuel Neuer nastavlja svoj povratak kao broj jedan, dok će Oliver Baumann morati odgoditi svoj san o debiju na Svjetskom prvenstvu. Nagelsmann je izjavio da nije sam prenio vijest vrataru Hoffenheima, već treneru vratara Andreasu Kronenbergu.

"To je sličan proces donošenja odluka kao i s igračima u polju. Također se radi o ritmu. Manu je sada odigrao dvije utakmice i nijedna od njih nije bila baš vratarska utakmica. Nije bilo situacija u kojima bi vratar mogao pravilno obraniti i uhvatiti ritam."

Nagelsmann je nastavio, rekavši da može razumjeti rasprave 'iz ljudske perspektive' da Baumann zaslužuje igrati na Svjetskom prvenstvu:

"Ali, postoji pogled na širu sliku. Donošenje tih odluka nije uvijek ugodno, ali se moraju donijeti.