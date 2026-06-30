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Nagelsmann prekinuo šutnju nakon debakla pa šokirao: "Ne idem nikamo"

Nagelsmann prekinuo šutnju nakon debakla pa šokirao: "Ne idem nikamo"
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Foto: UWE KRAFT/imago sportfotodienst/Profimedia

Dodao je kako nije osoba koja odustaje nakon neuspjeha...

30.6.2026.
9:34
Sportski.net
UWE KRAFT/imago sportfotodienst/Profimedia
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Julian Nagelsmann ne namjerava odstupiti s mjesta njemačkog izbornika unatoč novom razočaranju na Svjetskom prvenstvu, gdje je Njemačka ispala već u šesnaestini finala nakon poraza od Paragvaja poslije izvođenja jedanaesteraca.

Nakon utakmice 38-godišnji stručnjak poručio je kako želi nastaviti voditi reprezentaciju, ali je naglasio da konačna odluka nije na njemu, već na Njemačkom nogometnom savezu.

"Želim ostati. Ako me DFB želi, rado ću nastaviti i pripremati momčad za Europsko prvenstvo i Ligu nacija. Ako ne, to mi moraju jasno reći", izjavio je Nagelsmann.

Dodao je kako nije osoba koja odustaje nakon neuspjeha.

"Nisam netko tko bježi. To nije opcija", rekao je za njemačke medije.

Nagelsmann je njemačku reprezentaciju preuzeo u rujnu 2023., a ugovor s DFB-om ima do završetka Europskog prvenstva 2028. godine.

NjemačkaSvjetsko Prvenstvo 2026.Julian Nagelsmann
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