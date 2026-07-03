Bomba iz Njemačke: Nagelsmann napustio klupu nakon novog šoka na SP-u!

Četiri dana nakon poraza u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Paragvaja, Julian Nagelsmann podnio je ostavku na mjesto izbornika njemačke reprezentacije, izvijestili su u petak ujutro brojni njemački mediji.

Prema pisanju dnevnog lista *Bild* i televizije Sky, Nagelsmann, koji je imao ugovor do ljeta 2028., pristao je na zahtjev Njemačkog nogometnog saveza da odstupi s dužnosti koju je obnašao od rujna 2023. Prijedlog je iznesen u četvrtak nakon trosatnog sastanka na kojem se analizirao najnoviji njemački debakl na Svjetskom prvenstvu.

Očekuje se da će potraga za nasljednikom 38-godišnjeg Nagelsmanna započeti ubrzo, a glavni favorit je Jürgen Klopp (59). Nakon uspješnih trenerskih angažmana u Mainzu i Borussiji Dortmund, Klopp je postao legenda Liverpoola osvojivši naslov engleskog prvaka 2020. godine, čime je prekinuo tridesetogodišnje čekanje na titulu, samo godinu dana nakon trijumfa u Ligi prvaka.

U siječnju 2024. objavio je da će napustiti Liverpool na kraju sezone, devet godina nakon dolaska u klub u jesen 2015. Od 1. siječnja 2025. vezan je ugovorom za Red Bull kao globalni voditelj nogometnih operacija, nadzirući razne klubove u vlasništvu tog austrijskog brenda energetskih napitaka.

Izazov koji očekuje Nagelsmannova nasljednika bit će golem jer se Njemačka još uvijek oporavlja od tri velika poniženja na svjetskoj sceni: ispadanja u grupnoj fazi 2018. i 2022. te ispadanja u šesnaestini finala prije četiri dana u Foxboroughu (blizu Bostona) nakon poraza od Paragvaja (1-1, poraz 3-4 nakon jedanaesteraca).