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Jesmo li se konačno riješili najiritantnijih navika igrača: Nogomet zbog ovog postaje bolji

Jesmo li se konačno riješili najiritantnijih navika igrača: Nogomet zbog ovog postaje bolji
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Foto: Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ako je vjerovati UEFA-i nećemo imati pauze za hidrataciju pa bi u budućnosti svi zajedno trebali gledati više lopte u igri

29.6.2026.
17:40
Sportski.net
Canadian Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Nakon uzbudljive grupne faze Svjetskog prvenstva krenuo je turnir na ispadanje, a zanimljivo je primijetiti kako su neke mjere koje je FIFA uvela prije Mundijala donijele pozitivne pomake u igri. 

Krovna svjetska nogometna organizacija velikim je promjenama i novotarijama odlučila stati na kraj odugovlačenjima s izvođenjem auta i gol-auta, a udarila je i na izležavanje na travi igrača koji glume najtežu ozljedu ikad.

Sve to rezultiralo je povećanjem efektivnog vremena igre, a FIFA izgleda dobiva rat protiv nekih od najiritantnijih navika nogometaša. 

Usporedba prosječnog efektivnog vremena ovogodišnjih glavnih europskih natjecanja sa Svjetskim prvenstvom 2026.:

58:08 - Svjetsko prvenstvo

56:43 - Liga prvaka

56:18 - Bundesliga

56:17 - Ligue 1

55:23 - Premier liga

55:09 - LaLiga

54:28 - Serie A

Sve bi izgledalo još puno bolje kada ne bi bilo pauza za hidrataciju, a ako je vjerovati UEFA-i da ona neće prihvatiti tu praksu, u budućnosti bi svi zajedno trebali gledati više lopte u igri nego prekida. Naravno, skrate li se i VAR provjere. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Utakmice
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