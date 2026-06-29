Jesmo li se konačno riješili najiritantnijih navika igrača: Nogomet zbog ovog postaje bolji

Nakon uzbudljive grupne faze Svjetskog prvenstva krenuo je turnir na ispadanje, a zanimljivo je primijetiti kako su neke mjere koje je FIFA uvela prije Mundijala donijele pozitivne pomake u igri.

Krovna svjetska nogometna organizacija velikim je promjenama i novotarijama odlučila stati na kraj odugovlačenjima s izvođenjem auta i gol-auta, a udarila je i na izležavanje na travi igrača koji glume najtežu ozljedu ikad.

Sve to rezultiralo je povećanjem efektivnog vremena igre, a FIFA izgleda dobiva rat protiv nekih od najiritantnijih navika nogometaša.

Usporedba prosječnog efektivnog vremena ovogodišnjih glavnih europskih natjecanja sa Svjetskim prvenstvom 2026.:

58:08 - Svjetsko prvenstvo

56:43 - Liga prvaka

56:18 - Bundesliga

56:17 - Ligue 1

55:23 - Premier liga

55:09 - LaLiga

54:28 - Serie A

58:08 - Comparativa de tiempo efectivo promedio de las grandes competiciones europeas de esta temporada con el Mundial 2026:



58:08 - Mundial 🌐

56:43 - Champions League 🇪🇺

56:18 - Bundesliga 🇩🇪

56:17 - Ligue 1 🇫🇷

55:23 - Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

55:09 - LaLiga 🇪🇸

54:28 - Serie A 🇮🇹… pic.twitter.com/tLXH3vGGNR — OptaJose (@OptaJose) June 29, 2026

Sve bi izgledalo još puno bolje kada ne bi bilo pauza za hidrataciju, a ako je vjerovati UEFA-i da ona neće prihvatiti tu praksu, u budućnosti bi svi zajedno trebali gledati više lopte u igri nego prekida. Naravno, skrate li se i VAR provjere.