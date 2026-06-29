Jesmo li se konačno riješili najiritantnijih navika igrača: Nogomet zbog ovog postaje bolji
Ako je vjerovati UEFA-i nećemo imati pauze za hidrataciju pa bi u budućnosti svi zajedno trebali gledati više lopte u igri
Nakon uzbudljive grupne faze Svjetskog prvenstva krenuo je turnir na ispadanje, a zanimljivo je primijetiti kako su neke mjere koje je FIFA uvela prije Mundijala donijele pozitivne pomake u igri.
Krovna svjetska nogometna organizacija velikim je promjenama i novotarijama odlučila stati na kraj odugovlačenjima s izvođenjem auta i gol-auta, a udarila je i na izležavanje na travi igrača koji glume najtežu ozljedu ikad.
Sve to rezultiralo je povećanjem efektivnog vremena igre, a FIFA izgleda dobiva rat protiv nekih od najiritantnijih navika nogometaša.
Usporedba prosječnog efektivnog vremena ovogodišnjih glavnih europskih natjecanja sa Svjetskim prvenstvom 2026.:
58:08 - Svjetsko prvenstvo
56:43 - Liga prvaka
56:18 - Bundesliga
56:17 - Ligue 1
55:23 - Premier liga
55:09 - LaLiga
54:28 - Serie A
Sve bi izgledalo još puno bolje kada ne bi bilo pauza za hidrataciju, a ako je vjerovati UEFA-i da ona neće prihvatiti tu praksu, u budućnosti bi svi zajedno trebali gledati više lopte u igri nego prekida. Naravno, skrate li se i VAR provjere.