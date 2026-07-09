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Jeličić se vratio pred kamere i žestoko udario po FIFA-i: 'Zgadili su nogomet'

Jeličić se vratio pred kamere i žestoko udario po FIFA-i: 'Zgadili su nogomet'
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nije dugo trebalo da njegov nastup postane vrlo buran

9.7.2026.
12:48
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
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Joško Jeličić ponovno se pojavio u javnosti nakon odlaska s MAXSporta, gdje više nije bio stručni komentator emisije Studio HNL. Bivši nogometaš gostovao je u podcastu Tribina, a prvi nastup nakon duže pauze iskoristio je za vrlo oštre komentare o stanju u svjetskom nogometu.

Jeličić je otkrio da se nakon svega što se događalo povukao iz javnosti i potpuno udaljio od nogometa.

"Bio sam predoziran nogometom, liječio sam se od njega, nisam htio biti u javnosti", rekao je, prije nego što je krenuo analizirati aktualnosti sa Svjetskog prvenstva.

Nije dugo trebalo da njegov nastup postane vrlo buran. Kritizirao je FIFA-u, Giannija Infantina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da su udaljili nogomet od njegovih korijena.

"Zgadili su nogomet. Pretvorili su ga u politiku, pohlepu i trčanje za novcem", poručio je Jeličić.

Posebno se osvrnuo na proširenje Svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija, visoke cijene ulaznica i sve veći utjecaj celebrity kulture na stadione, što je nazvao "amerikanizacijom nogometa".

Dodao je i da mu smetaju odluke koje, prema njegovom mišljenju, narušavaju vjerodostojnost natjecanja, spominjući pritom i neke sudačke odluke na turniru. Jeličićev povratak tako je odmah izazvao brojne reakcije.

Joško JeličićSvjetsko Prvenstvo 2026.
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