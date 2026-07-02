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Izbornik Konga nakon bolnog poraza saznao tragične vijesti usred presice

Izbornik Konga nakon bolnog poraza saznao tragične vijesti usred presice
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Foto: Xu Zijian/Xinhua News/Profimedia

Vrlo težak trenutak na kraju presice koji možete pogledati i na priloženom videu

2.7.2026.
3:04
Sportski.net
Xu Zijian/Xinhua News/Profimedia
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Engleska nogometna reprezentacija plasirala se u osminu finala Svjetskog nogometnog prvenstva nakon što je u dvoboju 16-ine finala teže od očekivanog u Atlanti svladala DR Kongo s 2-1.

Za Kongo je to bio bolan poraz jer su zabili u sedmoj minuti utakmice i vodili do 75. minute kada je Kane izjednačio, a onda u 86. minuti i preokrenuo rezultat. Za izbornika Sebastiena Desabrea to je bio tek početak užasnog dana. Naime, na press konferenciji nakon utakmice saznao je tragične vijesti.

Desabreu je na dan utakmice preminuo otac. Novinar mu je na presici iskazao sućut, ali Desabre je tek u tom trenutku saznao što se dogodilo. Vrlo težak trenutak na kraju presice koji možete pogledati i na priloženom videu. Možemo samo izborniku Desabreu izraziti sućut.

 

 

Desabre je na klupu DR Konga sjeo 2022. godine. Iza sebe na klupi Leoparda ima odlične rezultate, 2023. doveo ih je do polufinala Afričkog kupa nacija, a ove godine i do povratka na Mundijal nakon 52 godine. Uspio je proći i skupinu, a 15-ak minuta ga je dijelilo od izbacivanja Engleske i plasmana u osminu finala.

Dr KongoEngleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Smrt Oca
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