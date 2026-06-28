FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PAPRENE CIJENE /

Htjeli biste gledati Modrića protiv Ronalda? Evo koliko bi vas to koštalo

Htjeli biste gledati Modrića protiv Ronalda? Evo koliko bi vas to koštalo
×
Foto: Don Mennig/Alamy/Profimedia

Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na sekundarnim web stranicama za preprodaju iznosila je 3225 dolara

28.6.2026.
10:48
Hina
Don Mennig/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Cijene ulaznica na platformama za preprodaju naglo su porasle za utakmicu Svjetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske u Torontu 3.srpnja, a prosječna cijena najjeftinije ulaznice prešla je 3000 dolara kasno u subotu, pokazali su podaci s web stranice za praćenje cijena Ticketdata.

Hrvatska je završila na drugom mjestu u skupini L nakon što je pobijedila Ganu u posljednjoj utakmici u skupini. Portugal je u Miamiju remizirao s Kolumbijom, što je značilo da je momčad Cristiana Ronalda završila na drugom mjestu u skupini K. Portugal će se sada suočiti s Hrvatskom na stadionu Toronto u šesnaestini finala 3. srpnja u utakmici u kojoj će se Ronaldo suočiti s njegovim bivšim suigračem iz Real Madrida, Lukom Modrićem.

Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na sekundarnim web stranicama za preprodaju iznosila je 3225 dolara od 3 sata ujutro, prema Ticketdata, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu osmine finala.

Ticketdata prikuplja podatke s platformi za preprodaju, uključujući StubHub i Vivid, prema njihovoj web stranici.

Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što naglašava dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine usvojio organizator turnira FIFA.

Sustav omogućuje kretanje cijena s potražnjom - što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima - i podigao je cijenu ulaznica za utakmice grupne faze iznad 1000 dolara.

FIFA je pozvala navijače da koriste samo službenu platformu za preprodaju, rekavši da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalska Nogometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike