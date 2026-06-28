Htjeli biste gledati Modrića protiv Ronalda? Evo koliko bi vas to koštalo

Cijene ulaznica na platformama za preprodaju naglo su porasle za utakmicu Svjetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske u Torontu 3.srpnja, a prosječna cijena najjeftinije ulaznice prešla je 3000 dolara kasno u subotu, pokazali su podaci s web stranice za praćenje cijena Ticketdata.

Hrvatska je završila na drugom mjestu u skupini L nakon što je pobijedila Ganu u posljednjoj utakmici u skupini. Portugal je u Miamiju remizirao s Kolumbijom, što je značilo da je momčad Cristiana Ronalda završila na drugom mjestu u skupini K. Portugal će se sada suočiti s Hrvatskom na stadionu Toronto u šesnaestini finala 3. srpnja u utakmici u kojoj će se Ronaldo suočiti s njegovim bivšim suigračem iz Real Madrida, Lukom Modrićem.

Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na sekundarnim web stranicama za preprodaju iznosila je 3225 dolara od 3 sata ujutro, prema Ticketdata, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu osmine finala.

Ticketdata prikuplja podatke s platformi za preprodaju, uključujući StubHub i Vivid, prema njihovoj web stranici.

Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što naglašava dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine usvojio organizator turnira FIFA.

Sustav omogućuje kretanje cijena s potražnjom - što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima - i podigao je cijenu ulaznica za utakmice grupne faze iznad 1000 dolara.

FIFA je pozvala navijače da koriste samo službenu platformu za preprodaju, rekavši da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.