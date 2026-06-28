Htjeli biste gledati Modrića protiv Ronalda? Evo koliko bi vas to koštalo
Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na sekundarnim web stranicama za preprodaju iznosila je 3225 dolara
Cijene ulaznica na platformama za preprodaju naglo su porasle za utakmicu Svjetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske u Torontu 3.srpnja, a prosječna cijena najjeftinije ulaznice prešla je 3000 dolara kasno u subotu, pokazali su podaci s web stranice za praćenje cijena Ticketdata.
Hrvatska je završila na drugom mjestu u skupini L nakon što je pobijedila Ganu u posljednjoj utakmici u skupini. Portugal je u Miamiju remizirao s Kolumbijom, što je značilo da je momčad Cristiana Ronalda završila na drugom mjestu u skupini K. Portugal će se sada suočiti s Hrvatskom na stadionu Toronto u šesnaestini finala 3. srpnja u utakmici u kojoj će se Ronaldo suočiti s njegovim bivšim suigračem iz Real Madrida, Lukom Modrićem.
Prosječna cijena najjeftinije ulaznice na sekundarnim web stranicama za preprodaju iznosila je 3225 dolara od 3 sata ujutro, prema Ticketdata, što je najviša cijena za bilo koju utakmicu osmine finala.
Ticketdata prikuplja podatke s platformi za preprodaju, uključujući StubHub i Vivid, prema njihovoj web stranici.
Cijena se više nego udvostručila u odnosu na početak utakmice između Portugala i Kolumbije, što naglašava dinamični sustav određivanja cijena koji je ove godine usvojio organizator turnira FIFA.
Sustav omogućuje kretanje cijena s potražnjom - što je redovita praksa na američkim koncertima i sportskim događajima - i podigao je cijenu ulaznica za utakmice grupne faze iznad 1000 dolara.
FIFA je pozvala navijače da koriste samo službenu platformu za preprodaju, rekavši da je njezino tržište za preprodaju i zamjenu jedina platforma putem koje može jamčiti pravilnu dostavu ulaznica.