Hrvatska je prošla dalje, a evo koliko je milijuna već zaradila

Hrvatska je pobjedom 2:1 protiv Gane osigurala drugo mjesto u skupini L i plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje je čeka Portugal. Uz sportski uspjeh, reprezentacija je HNS-u donijela i značajan financijski prihod.

Prema FIFA-inu sustavu nagrada, plasman među 17 i 32 najbolje reprezentacije vrijedi oko 9,65 milijuna eura. Kada se tome pridoda oko 2,19 milijuna eura namijenjenih pripremama, Hrvatska je zasad osigurala približno 11,84 milijuna eura.

FIFA ne isplaćuje premije za pojedinačne pobjede u skupini, već se nagrade određuju prema konačnom plasmanu na turniru. Novac se uplaćuje nacionalnom savezu, koji potom odlučuje o raspodjeli sredstava između bonusa za igrače i stožer te ostalih potreba.

Ako Hrvatska svlada Portugal i izbori osminu finala, ukupna zarada porasla bi na oko 15,35 milijuna eura. Četvrtfinale bi donijelo približno 18,86 milijuna eura, dok bi osvajanje naslova svjetskog prvaka vrijedilo oko 46,05 milijuna eura.

Moguća zarada Hrvatske prema plasmanu:

Ispadanje u skupini: 10,96 milijuna eura

Šesnaestina finala: 11,84 milijuna eura

Osmina finala: 15,35 milijuna eura

Četvrtfinale: 18,86 milijuna eura

Četvrto mjesto: 25,87 milijuna eura

Treće mjesto: 27,63 milijuna eura

Drugo mjesto: 31,14 milijuna eura

Svjetski prvak: 46,05 milijuna eura

FIFA je povećala ukupni fond nagrada i zajamčeni iznos za nastup i pripreme, no još nije objavila novu detaljnu tablicu za sve faze natjecanja. Zato su iznosi za nokaut-fazu izračunati prema posljednjoj dostupnoj FIFA-inoj tablici.