Gvardiol iskreno nakon Paname: 'Nisam osoba koja bježi od odgovornosti'

Nisam osoba koja bježi od odgovornosti, istaknuo je Joško Gvardiol na konferenciji za medije u Alexandriji, dan uoči puta "Vatrenih" u Philadelphiju na utakmicu s Ganom.

Iza Gvardiola je slabija predstava u susretu protiv Paname zbog čega ga je izbornik Zlatko Dalić u poluvremenu ostavio u svlačionici.

Podsjetimo, Gvardiol je u siječnju ove godine zadobio tešku ozljedu zbog koje je izbivao sve do sredine svibnja. Bilo je upitno hoće li se uopće oporaviti do početka World Cupa. Uspio je, no još uvijek lovi pravu formu.

"Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi je dan, novo dokazivanje. Nema previše vremena za razmišljanje što je bilo. Znamo što nas čeka. Moramo se maksimalno posvetiti Gani i ostvariti što bolji rezultat," komentirao je Joško Gvardiol na konferenciji za medije."

Gvardiol je otkrio i kako proživljava medijske kritike.

"Kritike ? Ne čitam puno, fokus je na zajedništvu i na onom što radimo na terenu. Nisam osoba koja bježi od odgovornosti, tako sam i rekao nakon utakmice. Moramo biti što pozitivniji, ako bog da sve će biti kako treba," dodao je.

Još jednom se osvrnuo na početak siječnja kada je u susretu protiv Chelsea zadobio prijelom tibije desne noge.

"Nije mi bilo jasno kako se ta ozljeda dogodila, tijelo je valjda reklo dosta, da treba pauzu. Svi imamo teške trenutke, svakom sportašu nije lako biti izvan terena, ali kako meni tako i drugima. Nakon toga sam se resetirao i sada sam ovdje."

Branič Manchester Cityja se potom osvrnuo na utakmicu protiv Gane.

"Nismo ih još analizirali detaljno. Jako su opasni u tranziciji, brane se u bloku i nakon toga mogu biti opasni u tranziciji."

Na Etihadu svlačionici dijeli s ganskim veznjakom Antoineom Semenyom.

"On je moj suigrač i znam koliko je opasan. Igrao sam i dvije godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu, jak je, brz, inteligentan, nepredvidiv, neće biti lagan posao," dodao je.

Gvardiol je protiv Paname upisao 50-ti nastup u hrvatskom dresu.

"Drago mi je da sam došao do te brojke. Ne ganjam rekorde, Nadam se da ću imati još nastupa u reprezentaciji," kazao je još jednom čestitavši Luki Modriću na ulasku u "Klub 200".

Otkrio je kako je u mladosti razmišljao o promjeni sporta.

"U mlađim uzrastima u jednom trenutku sam razmišlja o promjeni sporta, trenirao sam i košarku i rukomet, ali srce i glavi su me vodili prema nogomet. Tata je također, bio velika podrška možda sam zbog njega ovdje. Moja poruka mlađima bi bila, neka ne odustaju od snova."

Kazao je kako je normalno da suigrači između sebe razgovaraju i komentiraju svoje igre.

"Naravno da komentiramo, dajemo sugestije, to je normalno, ovo je momčadski sport. Ne kritiziramo jedni drugo, više je to u pozitivnom smislu," istaknuo je poručivši kako su ga Zagreb i Dinamo razvili u boljeg igrača i osobu.

"U Zagrebu i Dinamo sam proveo mnogo vremena. Dinamo me razvio u boljeg igrača i osobu. Zahvalan klubu što mi je u mlađi uzrastima pružio sve što mi je tada trebalo," zaključio je Gvardiol.