Engleska skočila na drugo mjesto! Evo zašto superračunalo predviđa iznenađenje

Kako se Svjetsko prvenstvo zahuktava, jedno ime sve glasnije odzvanja u analizama: Francuska. Prema izračunima statističara s platforme Football Meets Data, aktualni viceprvak ima 26% šanse osvojiti naslov, najviše od svih preostalih reprezentacija. Brojke su jasne: Francuska je favorit broj jedan.

Iza njih, pomalo iznenađujuće, smjestila se Engleska s 19% šanse, iako nije ušla u turnir kao vodeći kandidat. Branitelj naslova Argentina stoji na 13%, dok je Španjolska, aktualni europski prvak, na 12%.

🏆 To win the World Cup (as of 6 July):



26% 🇫🇷 France

19% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

13% 🇦🇷 Argentina

12% 🇪🇸 Spain

8% 🇳🇴 Norway

7% 🇲🇦 Morocco

5% 🇵🇹 Portugal

3% 🇨🇴 Colombia

2% 🇧🇪 Belgium

2% 🇨🇭 Switzerland

2% 🇺🇸 USA

1% 🇪🇬 Egypt



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Pred Francuzima je četvrtfinalni okršaj s Marokom, reprezentacijom koja je već nekoliko puta iznenadila jače protivnike. Englezi će pak igrati protiv Norveške, koja je u nokaut-fazi pokazala da može biti neugodan suparnik i favoritima.

Argentina i Španjolska još moraju proći osminu finala.

Argentina igra protiv Egipta, a pobjednik tog dvoboja ide na boljeg iz susreta Engleska – Norveška.

Španjolska čeka Portugal, a pobjednik tog meča ide na pobjednika utakmice SAD – Belgija.

Francuska i Maroko čekaju rasplet tog dijela ždrijeba i možda već sada znaju da im put do finala neće biti nimalo lagan.