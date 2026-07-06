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Engleska skočila na drugo mjesto! Evo zašto superračunalo predviđa iznenađenje

Engleska skočila na drugo mjesto! Evo zašto superračunalo predviđa iznenađenje
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Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Argentina i Španjolska još moraju proći osminu finala

6.7.2026.
11:11
Sportski.net
Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia
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Kako se Svjetsko prvenstvo zahuktava, jedno ime sve glasnije odzvanja u analizama: Francuska. Prema izračunima statističara s platforme Football Meets Data, aktualni viceprvak ima 26% šanse osvojiti naslov, najviše od svih preostalih reprezentacija. Brojke su jasne: Francuska je favorit broj jedan.

Iza njih, pomalo iznenađujuće, smjestila se Engleska s 19% šanse, iako nije ušla u turnir kao vodeći kandidat. Branitelj naslova Argentina stoji na 13%, dok je Španjolska, aktualni europski prvak, na 12%.

 

 

Pred Francuzima je četvrtfinalni okršaj s Marokom, reprezentacijom koja je već nekoliko puta iznenadila jače protivnike. Englezi će pak igrati protiv Norveške, koja je u nokaut-fazi pokazala da može biti neugodan suparnik i favoritima.

Argentina i Španjolska još moraju proći osminu finala.

Argentina igra protiv Egipta, a pobjednik tog dvoboja ide na boljeg iz susreta Engleska – Norveška.

Španjolska čeka Portugal, a pobjednik tog meča ide na pobjednika utakmice SAD – Belgija.

Francuska i Maroko čekaju rasplet tog dijela ždrijeba i možda već sada znaju da im put do finala neće biti nimalo lagan.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Superračunalo
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