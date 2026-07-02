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Emotivni prizor nakon poraza BiH: Džeko zagrlio uplakanu obitelj

Emotivni prizor nakon poraza BiH: Džeko zagrlio uplakanu obitelj
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Foto: Xu Chang/Xinhua News/Profimedia

Dirljiv trenutak brzo se proširio društvenim mrežama

2.7.2026.
13:54
Sportski.net
Xu Chang/Xinhua News/Profimedia
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Nakon poraza Bosne i Hercegovine od SAD-a (2:0) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, emotivne scene obilježile su kraj susreta.

Kapetan Zmajeva Edin Džeko prišao je tribinama, popeo se na zaštitnu ogradu i zagrlio uplakane članove svoje obitelji koji su ga bodrili tijekom turnira.

Dirljiv trenutak brzo se proširio društvenim mrežama te postao simbol emotivnog oproštaja Bosne i Hercegovine od njezina povijesnog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Svjetsko Prvenstvo 2026.
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