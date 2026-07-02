Emotivni prizor nakon poraza BiH: Džeko zagrlio uplakanu obitelj

Nakon poraza Bosne i Hercegovine od SAD-a (2:0) u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, emotivne scene obilježile su kraj susreta.

Kapetan Zmajeva Edin Džeko prišao je tribinama, popeo se na zaštitnu ogradu i zagrlio uplakane članove svoje obitelji koji su ga bodrili tijekom turnira.

Dirljiv trenutak brzo se proširio društvenim mrežama te postao simbol emotivnog oproštaja Bosne i Hercegovine od njezina povijesnog nastupa na Svjetskom prvenstvu.