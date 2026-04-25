Novi udarac za reprezentaciju Brazila: Zvijezda Real Madrida propušta Svjetsko prvenstvo

Nova sezona za Real Madrid pretvara se u noćnu moru kada su u pitanju ozljede, a najnoviji udarac stigao je u obrambenoj liniji. Éder Militão ponovno će izbivati s terena, i to u ključnom dijelu godine.

Brazilac je ove sezone već propustio čak 26 utakmica, čime je nastavio niz pehova koji ga prate posljednjih godina. U prethodne dvije sezone dvaput je stradao zbog puknuća križnih ligamenata koljena, pa je u tom razdoblju skupio tek 31 nastup. Ove sezone dodatno ga je unazadila teška ozljeda bedrenog mišića, koja ga je s terena udaljila gotovo četiri mjeseca.

Prema informacijama iz Španjolske, situacija se sada dodatno zakomplicirala. Iako je u prosincu odlučeno da neće ići na operaciju te se krenulo s konzervativnim liječenjem, takav pristup na kraju se pokazao rizičnim. Povratak na teren stigao je prerano, a mišić je u međuvremenu pretrpio ozbiljno oštećenje u osjetljivom području.

Zbog toga Militaa sada čeka operativni zahvat i nova višemjesečna pauza. Očekuje se da će izbivati oko četiri mjeseca te bi se na travnjak mogao vratiti tek na početku sljedeće sezone.

Osim što propušta završnicu klupske sezone, još teži udarac za njega je izostanak sa Svjetskog prvenstva, gdje je trebao biti jedan od ključnih igrača Brazila.

Problemi tu ne staju. Brazil će na velikom natjecanju biti oslabljen i bez Rodryga, koji je također završio sezonu zbog ozljede koljena, dok je s popisa potencijalnih putnika otpao i Estevão Willian. Sve to dodatno komplicira planove izbornika Carla Ancelottija.

