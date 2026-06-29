Nastavlja se borba na ispadanje: Brazil traži iskupljenje, a derbi kola igra se u Meksiku

Svjetsko prvenstvo sada ulazi u svoju najdramatičniju etapu. U ponedjeljak počinju utakmice šesnaestine finala, gdje više nema popravnog ispita. Na rasporedu su tri dvoboja: Brazil se susreće s Japanom, Njemačka igra protiv Paragvaja, dok nas u noći na utorak čeka poslastica između Nizozemske i Maroka.

Brazil na testu protiv neugodnog Japana

Peterostruki svjetski prvaci Brazil otvaraju put u nokaut fazi protiv neugodnog Japana u Houstonu. Momčad Carla Ancelottija projurila je skupinom, predvođena Viniciusom Juniorom koji je zabio četiri gola. Brazilci žele prekinuti 24-godišnji post, no Ancelotti poziva na oprez. "Moramo biti spremni na sve", izjavio je talijanski strateg. Njegova zabrinutost je opravdana; Japan je u prijateljskom susretu prošlog listopada svladao Brazil s 3:2. Kapetan Marquinhos taj poraz naziva "važnom lekcijom". Očekuje se taktički oprezna utakmica jer obje ekipe vole igrati na kontre. Brazil je oslabljen neigranjem Raphinhe, a Japanu nedostaje Takefusa Kubo. Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg iz susreta Obale Bjelokosti i Norveške.

Povratak Njemačke na veliku pozornicu

Za četverostruke prvake Nijemce, utakmica protiv Paragvaja u Foxboroughu prva je u nokaut fazi Svjetskog prvenstva još od finala 2014. godine. Nakon razočaravajućih turnira, "Elf" pod vodstvom Juliana Nagelsmanna ponovno djeluje moćno. Osvojili su skupinu E unatoč nevažnom porazu od Ekvadora u zadnjem kolu. "Cilj je pobijediti u svakoj utakmici", jasan je Nagelsmann. S druge strane, Paragvaj se u osminu finala provukao kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Južnoamerikanci se uzdaju u čvrstu obranu, ali muči ih i naporno putovanje s druge obale SAD-a. Očekuje se da će Njemačka dominirati posjedom u utakmici koja, prema prognozama, neće obilovati pogocima. Pobjednik ide na boljeg iz dvoboja Francuske i Švedske.

Sudar divova u Monterreyu

Utakmica koja nosi jaki epitet derbija ove faze natjecanja odigrat će se u meksičkom Monterreyu, gdje se sastaju Nizozemska i Maroko. Riječ je o dvoboju sedme i osme reprezentacije svijeta, čiji su sastavi prepuni talenta iz najvećih europskih liga. Nizozemci, trostruki finalisti svjetskih prvenstava, dolaze s impresivnim nizom od 15 utakmica bez poraza na Mundijalima (ne računajući jedanaesterce). S druge strane, "Lavovi Atlasa" žele ponoviti čudesan uspjeh iz Katara 2022., gdje su stigli do polufinala. Marokanska momčad, koja je u skupini remizirala s Brazilom, djeluje iznimno uigrano.

Posebnu draž dvoboju daje činjenica da za Maroko nastupa nekoliko igrača rođenih u Nizozemskoj, poput Noussaira Mazraouija. Pobjednik ovog neizvjesnog okršaja u osmini finala igrat će protiv Kanade, koja je kao domaćin iznenadila Južnu Afriku.