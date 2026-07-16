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Hej, Jude! /

Kamere snimile incident nakon utakmice: Bellingham izgubio živce pa udario protivnika po glavi

Kamere snimile incident nakon utakmice: Bellingham izgubio živce pa udario protivnika po glavi
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Što je točno izazvalo njegovu burnu reakciju zasad nije poznato, iako je dvoboj od samog početka bio obilježen provokacijama

16.7.2026.
8:53
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Engleska je ostala bez plasmana u finale Svjetskog prvenstva nakon dramatičnog poraza 2:1 od Argentine u polufinalu u Atlanti. "Tri lava" vodila su sve do same završnice, no branitelji naslova preokrenuli su rezultat s dva pogotka u posljednjim minutama susreta i izborili finale protiv Španjolske.

Napetosti između starih rivala obilježile su cijelu utakmicu, a kulminirale su nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Dok su argentinski nogometaši slavili veliki trijumf, došlo je do žestokog naguravanja u kojem je glavnu ulogu imao Jude Bellingham.

Televizijske kamere snimile su veznjaka Real Madrida kako tijekom gužve rukom udara Valentina Barca po stražnjem dijelu glave. Igrači i članovi stručnih stožera brzo su reagirali te razdvojili sukobljene strane, no Bellingham je i nakon toga nastavio verbalni obračun s argentinskim nogometašima. Incident nije primijetio nijedan od sudaca pa tijekom utakmice nije bilo sankcija.

 

 

U sukob se uključio i Morgan Rogers, kojeg su suigrači i članovi stručnog stožera morali zadržavati kako ne bi dodatno eskalirao situaciju. S engleske strane pokušavali su smiriti tenzije pričuvni vratari Dean Henderson i James Trafford te Ivan Toney, dok su se među Argentincima u gužvi našli Lisandro Martínez, Juan Musso, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández i Cristian Romero.

Zanimljivo, neposredno prije incidenta Bellingham je tješio razočaranog Nica O'Reillyja, no potom se uputio prema argentinskim igračima. Što je točno izazvalo njegovu burnu reakciju zasad nije poznato, iako je dvoboj od samog početka bio obilježen provokacijama, oštrim prekršajima i međusobnim obračunima.

Engleska je povela u 55. minuti pogotkom Anthonyja Gordona, ali se nakon vodstva povukla i prepustila inicijativu Argentini. Enzo Fernández izjednačio je u 85. minuti, a Lautaro Martínez u sudačkoj nadoknadi glavom zabio za veliki preokret i pobjedu 2:1.

Bellinghamovo ponašanje nakon utakmice moglo bi imati i disciplinske posljedice. Iako incident nije zabilježen u zapisniku utakmice, FIFA može naknadno pregledati snimke te pokrenuti postupak protiv engleskog reprezentativca. U slučaju kazne, Bellingham bi mogao propustiti dvoboj za treće mjesto protiv Francuske, dok će Argentina u finalu igrati protiv Španjolske.

EngleskaArgentinaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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