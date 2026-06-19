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Amerikanci 'popljuvali' našu himnu: Evo kako ružno pišu o 'Lijepoj našoj'

Amerikanci 'popljuvali' našu himnu: Evo kako ružno pišu o 'Lijepoj našoj'
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Foto: WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia

Na vrhu ljestvice nalaze se Brazil, Francuska i Portugal

19.6.2026.
12:49
Sportski.net
WILLIAM VOLCOV/imago sportfotodienst/Profimedia
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Ugledni američki sportski portal The Athletic objavio je analizu nacionalnih himni svih 48 reprezentacija koje će nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026., a hrvatska himna pritom nije prošla najbolje.

U ukupnom poretku „Lijepa naša domovina” smještena je tek na 40. mjesto, uz ocjenu da djeluje jednolično i bez posebne energije.

„Mnogi hrvatski igrači samo su je tiho mumljali. Ima lijepe violine, ali nedostaje joj živosti”, navode autori analize.

Dodatno su se osvrnuli i na stihove o „djedovini”, uz ironičan komentar na račun iskusne hrvatske reprezentacije.

Hrvatska se tako našla u skupini himni koje su opisane kao melankolične i uspavljujuće, uz Njemačku, Austriju i Nizozemsku.

Na vrhu ljestvice nalaze se Brazil, Francuska i Portugal, dok su najlošije ocijenjene Engleska, Jordan i Španjolska.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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