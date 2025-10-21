i dalje prvi /

Triler u Španjolskoj: Našičani izgubili prednost u posljednjim sekundama

Triler u Španjolskoj: Našičani izgubili prednost u posljednjim sekundama
×
Foto: Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia

Hrvatski predstavnik je vodeći u skupini s tri boda

21.10.2025.
22:52
HINA
Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši našičkog Nexea odigrali su 28-28 (13-12) kod španjolskog Ademar Leona u 2. kolu Europske lige. 

Našičani su odigrali odličnu utakmicu u Španjolskoj, a pobjedu su ispustili u zadnjoj sekundi kada im je zabio Radoslaw Waslak. 

Kod Nexea je 11 golova postigao Tin Lučin, a Luka Moslavac je zabio pet, dok je Španjolce predvodio Waslak sa četiri gola.

Hrvatski predstavnik je vodeći u skupini s tri boda nakon što su u prvom kolu svladali Partizan 30-22. U 3. kolu Nexe dočekuje švicarski Kadetten.  

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se snježna bajka s hrvatskim potpisom ponoviti? Naši skijaši kreću u sezonu

Nexe NašiceEuropska LigaAdemar Leon
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
i dalje prvi /
Triler u Španjolskoj: Našičani izgubili prednost u posljednjim sekundama