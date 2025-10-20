Pet kola - pet poraza: Zagreb proživljava teške dane, a dolaze jaki Mađari

Rukometašima Zagreba prijeti najlošiji startu u jednu sezonu Lige prvaka nakon 2020. kada se natjecanja održavala pod utjecajem koronavirusa. U šestom kolu u Arenu stiže mađarski Pick Szeged protiv kojeg Lavovi moraju obraniti obraz kluba.

Pet kola, pet poraza. Nula bodova. Toliko trenutno vrijedi rukometni Zagreb u Ligi prvaka. I to nije samo brojka, već kriza. Poraz od danskog Gudmea 36:31 samo je potvrdio sve ono što se u klubu već tjednima zna – Zagreb trenutno nije konkurentan.

"Rekao bih da smo malo osramotili i sebe, i klub i dres i grad koji predstavljamo. I mislim da to definitivno nije razina koja koja se od nas očekuje. Ali, evo, pokušavamo se sabrati promijeniti neke stvari i probati se prezentirati dobro u utakmici koja nas čeka", kazao je trener Andrija Nikolić.

Utakmica koja ih čeka nije bilo koja. U srijedu u Arenu stiže Pick Szeged, momčad koju su u veljači uspjeli svladati na njihovu terenu. A sada im Mađari dolaze kao oni na kojima moraju čupati sezonu.

"Sada je na nama da da ispravimo to sve u srijedu. Da damo sve od sebe. Mislim da ako se uspijemo u glavama resetirati i fizički, umor je tu, ali mislim da su nam glave trenutno bitnije. Mislim da imamo šanse iznenaditi Seget koji je to, kao što trener rekao, malo ozlijeđen", rekao je Zagrebov igrač Davor Gavrić.

Čak i ako su mađarski viceprvaci oslabljeni, Zagreb će morati pokazati mnogo više nego dosad. Posljednji su u skupini bez ijednog boda. Pred sobom imaju devet kola i priliku da barem dijelom spase sezonu. Ali odlazak Srne, Dibirova i Mandića Ostavio je prazninu koju Zagreb, sve više se čini, nije uspio nadoknaditi.

'Ključ je da se cijela ekipa digne na viši nivo'

"Sigurno je da nam trebaju svi igrači, ali ja bih i sam nadodao da se od svih njih i od mene normalno, kao trenera se očekuje puno više. Spomenuli smo Klaricu, dakle, imamo i Bialiaskog koji je jedan od najboljih igrača koji također oscilira i ne daje ono što se od njega očekuje i što on može", iskren je bio trener Nikolić.

"Ja vjerujem ako će cijela ekipa biti nivou da će onda ekipa izbaciti neke pojedince koji će zabiti 9-10 golova, kao što je bilo u Parizu, na primjer, a tamo su igrači neki eksplodirali. Tako da, eto, mislim da je ključ da se cijela ekipa digne na viši nivo", rekao je Gavrić.

Jer ako se ne probude, prijeti im najlošiji ulazak u Ligu Prvaka u posljednjih pet godina. Iako prolazak grupe sada djeluje kao utopija, još uvijek nije nedostižan, naravno - ako Zagreb proigra.