Srna ne može dočekati okupljanje reprezentacije: 'Žao mi je Zagreba'

Za osam dana na okupu će biti i hrvatska muška rukometna reprezentacija. Dolazak u Zagreb jedva čeka Zvonimir Srna koji je ljetos preselio u redove francuskog Montpelliera.

Kakav je život na jugu Francuske, kako protječe prilagodba na novu rukometnu sredinu i koliko ga brinu loše predstave bivšeg kluba? Odgovore donosi Ines Goda Forjan.

Zvonimir Srna, Montpellier i rukomet na francuski način. U vrućoj atmosferi na jugu Francuske 27-godišnji Metkovac dobio je sve čemu je težio kad je odlazio iz Zagreba.

"Stvarno sam se brzo uklopio. Ekipa, klub, stožer, svi su me stvarno lijepo primili. Nekako smo sličnog mentaliteta. Oni su također tu južnjaci pa sam se brže malo uklopio. Još jezik trebam malo naučiti tako da to bude sve nekako kompletno. Učim i nadam se da ću ga brzo naučiti", otkrio je Srna.

Ali i bez francuskog jezika, Srni je krenulo odlično. U prvoj službenoj utakmici osvojio je prvi naslov - francuski Superkup. Nokautiran je PSG, a Srna je bio prvo ime tog susreta.

"Sviđa mi se, stvarno uživam. Klub je na vrhunskom nivou. Sve je posloženo onako kako treba. Grad je stvarno predivan i stvarno uživam tu."

Montpellier je vodeći u francuskom prvenstvu ispred Nantesa, a na otvaranju Europske lige upisali su poraz od Kiela Domagoja Duvnjaka. Srna, naravno, prati i svoj Zagreb. Kriza je sve ozbiljnija, a nakon pet kola Lige prvaka, Zagrebaši su i dalje bez osvojenog boda. I po tome su, uz Dinamo iz Bukurešta, najgora momčad najelitnijeg natjecanja.

"Žao mi je što su stvarno loše ušli u sezonu, možda je bilo i očekivano. Dosta igrača, nas 3-4 stožerna igrača smo otišli i treba vremena da se sve to uklopi. Liga prvaka je najveći nivo, igraš protiv vrhunskih momčadi tako da se to stvarno osjeti. Stvarno je bitno da se drže skupa i ostanu skupa i u dobrim i u teškim treucima, a rezultat će doći."

A za tjedan dana slijedi i prvo okupljanje reprezentacije u novoj sezoni. Momčad Dagura Sigurdssona okupit će se u Zagrebu pa odletjeti u Švicarsku na dvije prijateljske utakmice.

"Veselim se, jedva čekam doći u Hrvatsku, vidjeti sve dečke. Malo pričati hrvatski za promjenu. Slijede utakmice sa Švicarskom da vidimo gdje smo, što smo. Mislim da imamo samopouzdanje, da smo u dobrom trenutku, dobrom momentu i ništa idemo nastaviti gdje smo stali."

A svi znamo gdje su stali... Nakon čudesnog svjetskog srebra i nestvarnih dočeka, uspješno su odradili kvalifikacije za Europsko prvenstvo s maksimalnih šest pobjeda. I zato će za tri mjeseca na Euro doputovati u bitno drukčijoj ulozi.

"Mi moramo biti optimisitični i imamo na račun čega biti biti optimistični tako da trebamo se postaviti kao viceprvaci svijeta i mislim da smo u ovom trenutku puni samopouzdanja i da imamo taj gard i da smo sazreli. Najbitnije je da ostanemo svi zdravi i spremni dočekamo taj prvi mjesec."

U kojem je, već smo vidjeli, sve moguće...