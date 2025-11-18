Rukometaši Sesveta postali su prava europska senzacija: Pali su i jaki Francuzi

Rukometaši Sesveta slavili su u 4. kolu Europa lige u gostima kod francuskog Toulousea 37-32 (18-18) i zadržali šanse za prolazak dalje.

Sesvete su do pobjede došle sjajnom igrom u drugom poluvremenu, kojeg je hrvatska momčad dobila s 19-14.

Matej Svržnjak (10) i Tonči Ivanišević (9) bili su najbolji kod Sesveta, a Nemanja Ilić (8) kod Francuza.

U skupini vodi Vardar sa 6 bodova, a Sesvete i Kristianstad imaju po 5 bodova,

U 5. kolu Sesvete dočekuju Vardar 25. studenoga.