Rukometaši doputovali u Švicarsku: 'Reprezentacija igra u gostima, a ja zapravo igram doma'

Hrvatska rukometna reprezentacija doputovala je u Švicarsku gdje je očekuju dva prijateljska susreta koji će biti prva provjera za skorašnje Europsko prvenstvo sljedeće godine u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Prvi susret između Švicarske i Hrvatska igra se u četvrtak u 19.15 sati u Mobiliar Areni u Bernu. Dva dana kasnije na rasporedu je drugi susret u Pilatus Areni u Luzern u 18.00 sati.

Prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete gledati u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati na RTL-2 i platformi VOYO.

"Lijep je osjećaj, reprezentacija igra u gostima, a ja zapravo igram doma," kazao je sa smiješkom Marin Šipić, član Kriens-Luzerna.

"Neki dan smo otvorili dvoranu, bilo je sjajno. Bilo je oko 4.000 navijača. Nadam se da će tako biti i ovoga vikenda. Nadam se i našim pobjedama, bolja smo ekipa na papiru," dodao je Šipić.

Ozljede su na žalost, značajno prorijedile sastav izbornika Dagura Sigurdssona.

Na prvom popisu hrvaztskog izbornika bilo je 19 igrača. Ali, tijekom vikenda ozlijedili su se Zvonimir Srna, Luka Cindrić, Tin Lučin i David Mandić. Već u nedjelju naknadne pozive dobili su Filip Vistorop i Davor Gavrić, a u ponedjeljak se reprezentaciji priključio i Lovro Mihić.

Tako će Sigurdsson na raspolaganju ipak imati 18 igrača. Dvije pozicije ostaju mu dosta kritične. Riječ je o mjestu lijevog vanjskog gdje mu kao rješenja ostaju debitant Leon Ljevar, Davor Gavrić, a u krajnjem slučaju i Marko Mamić koji je to igrao veći dio svoje karijere. Druga kritična pozicija je srednji vanjski. Tu će dio tereta uz Filipa Vistoropa koji je jedini izvorni srednjak morati preuzeti novi kapetan Ivan Martinović koji je to povremeno igrao i na Svjetskom prvenstvu.

"Uvijek je lijepo doći u reprezentaciju, biti s dečkima i obući dres reprezentacije. Očekuju nas dvije utakmice koje neće biti lagane. Mi smo došli s jasnim ciljem, a to su dvije pobjede," dodao je Mario Šoštarić

Ni Švicarska nije kompletna. Izborniku Andyju Schmidu nedostaju Nikola Portner koji je suspendiran zbog dopinga, te Lenny Rubin, Samuel Rothlisberger, Manuel Zehnder i Mehdi Ben Romdhane.

Švicarska je na posljednjem Svjetskom prvenstvu u siječnju ove godine osvojila 11. mjesto s najmlađim sastavom natjecanja. Bio je to ujedno i njihov najbolji rezultat u posljednjih 30 godina. Na europskoj smotri godinu dana ranije bili su 21. Olimpijske igre nisu vidjeli od 1996. godine i Atlante. Tamo ih je Hrvatska srušila u dramatičnom raspletu 1. kola.

Tekstualni prijenos obje utakmice Hrvatska - Švicarska UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr u četvrtak od 19:15 te u subotu od 18 sati.