Pogledajte reakciju Filipa Brkića i Vlade Šole na gol koji nas je odveo u polufinale

Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu! Nije moglo bez najveće moguće drame.

Naš junak zove se David Mandić koji se odlično postavio i suđeno je probijanje Ilića u posljednjem napadu Mađarske. Mandić je onda nekoliko sekundi do kraja zabio za konačnih 27-25.

Teško je to proživljavao i RTL-ov komentatorski dvojac Filip Brkić i Vlado Šola. Njihovu reakciju možete pogledati u priloženom videu gore.