Pogledajte reakciju Filipa Brkića i Vlade Šole na gol koji nas je odveo u polufinale

Tako slave Hrvati! Pogledajte ludnicu s navijačima, bilo je i suza, nitko nije ostao ravnodušan
Teško je to proživljavao i RTL-ov komentatorski dvojac Filip Brkić i Vlado Šola
Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu! Nije moglo bez najveće moguće drame.
Naš junak zove se David Mandić koji se odlično postavio i suđeno je probijanje Ilića u posljednjem napadu Mađarske. Mandić je onda nekoliko sekundi do kraja zabio za konačnih 27-25.
