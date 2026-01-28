FREEMAIL
KABINA SE TRESE /

Pogledajte reakciju Filipa Brkića i Vlade Šole na gol koji nas je odveo u polufinale

Teško je to proživljavao i RTL-ov komentatorski dvojac Filip Brkić i Vlado Šola

28.1.2026.
20:15
Sportski.net
Screenshot/rtl
Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu! Nije moglo bez najveće moguće drame. 

Naš junak zove se David Mandić koji se odlično postavio i suđeno je probijanje Ilića u posljednjem napadu Mađarske. Mandić je onda nekoliko sekundi do kraja zabio za konačnih 27-25.

Teško je to proživljavao i RTL-ov komentatorski dvojac Filip Brkić i Vlado Šola. Njihovu reakciju možete pogledati u priloženom videu gore. 

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaVlado šolaFilip Brkić
