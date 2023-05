U Merkur Spiel Areni u Dusseldorfu održan je u srijedu navečer ždrijeb skupina Europskog prvenstva rukometaša 2024. u Njemačkoj, na kojem će nastupiti i hrvatska rukometna reprezentacija.

Hrvatska u grupi B

Naši rukometaši, ples kuglica je tako odredio, igrat će u skupini B zajedno sa Španjolskom, Austrijom i Rumunjskom čiji dres nosi Osječanin Ante Kuduz. Sve tri utakmice hrvatski rukometaši će igrati u SAP Areni u Mannheimu.

Za komentar ždrijeba zamolili smo najuspješnijeg izbornika Hrvatske ikad - Linu Červara:

"Grupa nije lagana, niti jedna grupa na EP-u nije lagana, ali moglo je biti i gore za našu reprezentaciju. Nikog se ne smije pritom podcijeniti i kad gledam s kim se križamo, dakle grupama A, B i C, to znači vjerojatno s reprezentacijama poput Njemačke, Francuske, Islanda, Mađarske, Srbije, onda smatram da će biti dobrih utakmica, da ćemo uživati u jednom spektaklu. Očekujem da će se Hrvatska pod vodstvom novog izbornika Gorana Perkovca vratiti na pravi put, da će se 'stvar' vratiti na svoje pravo mjesto, naravno ako bude kako treba", kazao nam je Lino Červar i dodao:

'Moramo stremiti u visine'

"Kako god bilo, još uvijek smatram, koliko god će sad to zvučati nekome čudno, da je hrvatska rukometna reprezentacija svjetska velesila u rukometu, bez obzira na sve. Naravno, ako su svi zdravi, ako imamo ekipu, znači sa Jaganjcem i ostalim ozlijeđenima, onda moramo pozitivno razmišljati, moramo se boriti, biti programirani za dohvatiti zvijezde da bi se uspeli na nebo, otišli u visine i napravili dobar rezultat. Tu filozofiju sam uvijek nekako pokušavao prenijeti na igrače, bez obzira na sve. Znači, moramo pucati na visoke pozicije inače nam se crno piše."

Lino nam nadalje naglašava kako je EP jači nego SP, ali kako naši rukometaši na turnir moraju otići s optimizmom i s posebnom specijalkom, tj detaljem na koji ostali neće imati adekvatan odgovor.

"Moramo se spremiti dobro, sigurno ne kao u kvalifikacijama ali kažem - imat će reprezentacija ipak malo više vremena za pripreme. Uvijek govorim i moj stav je takav da, ako ste malo pratili moju karijeru, da smatram da sa velikim reprezentacijama, rukometnim velesilama, teško se boriti u onom segmentu igre u kojem su oni jaki. Znači, takve megajake reprezentacije ipak imaju veću selekciju igrača, veći rukometni bazen, kvalitetu, uvjete itd. Hrvatska uvijek mora doći na prvenstvo s nekim detaljem na koji ostali obraćaju manje pažnju, a mi više, a taj detalj treba raditi dosta veliku razliku. To je dobitna formula. Takav način pripreme, trenerske zamke čini razliku. To je vrlo bitno."

'Današnji rukomet je kažnjavanje'

Lino tu ističe kao jedan od bitnih segmenata obranu zato što je ona vezana za jednu drugu rukometnu komponentu, a to je tranzicija.

"Danas se rukomet svodi na tome da se kažnjavaju pogreške suparnika. Mislim da je tu jedan segment, a to veže i volju i želju, jer gdje ima volje ima i načina. Treba se pronaći jedan sustav koji može biti djelotvoran i koji može biti neugodan. Igramo u grupi B prve faze natjecanja protiv jedne Španjolske. Oni s Jordi Riberom igraju jedan rukomet dosta analitički dobar. Kao momčad su dobri i to će biti za nas velika i teška utakmica, jer se prenašaju bodovi. No, ne smijemo nikako ni podcijeniti Austriju. Na rukometnoj karti nisu nešto, ali ja vam kažem da mogu biti neugodni. Nemojmo se opuštati i misliti da će samo Španjolci biti izazovni i naš rival, nego i Austrija, a tu je u Rumunjska. Rumunji sve više ulažu u rukomet. Španjolska i Hrvatska su glavni favoriti grupe, ali uvijek moramo biti spremni na iznenađenje, ako se ozbiljno ne pristupi i odigra s ostalima."

'Moramo igrati dobru obranu'

I za kraj Mago di Umago nam navodi:

"Moramo igrati dobru obranu, taj segment u kojem smo uvijek bili jaki i koji je uvijek bio naš zaštitni znak, a sad smo u tome pali i mislim da ono moje mišljenje, da treba dati i mlađim igračima šansu. Smatram da mlađi uz iskusne vedete mogu činiti tu dobitnu formulu. Tu su Duvnjak, Cindrić, tu se može vratiti Jaganjac, imamo i krila dobra, golmani sve više dolaze do izražaja. Moramo se skupiti, gajiti optimizam i u ovim teškim vremenima vratiti se na poziciju na kojoj smo nekad bili".