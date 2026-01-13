Alarm u njemačkom taboru: Ključni igrač upitan za start Europskog prvenstva

Njemačka rukometna reprezentacija našla se u neugodnoj situaciji neposredno pred početak Europskog prvenstva. Upitan je nastup Nilsa Lichtleina, jednog od važnijih kotačića u rotaciji izbornika Alfreda Gislasona, koji se ozlijedio na posljednjem treningu uoči puta u Dansku.

Prema priopćenju Njemačkog rukometnog saveza, 23-godišnji lijevak iz Füchse Berlina zadobio je ozljedu lijevog stopala tijekom završne trening-sesije u Hannoveru. Iako se radilo o rutinskoj pripremi prije puta, nezgodan trenutak izazvao je zabrinutost u stručnom stožeru.

Lichtleinovo eventualno izbivanje bio bi osjetan udarac za izbornika Gislasona. Mladi srednji vanjski smatra se jednim od najperspektivnijih njemačkih rukometaša, a šira ga je javnost upoznala kao člana generacije koja je 2023. godine Njemačkoj donijela naslov juniorskog svjetskog prvaka. Europsko prvenstvo 2024. bilo mu je prvo veliko natjecanje s A-reprezentacijom, gdje je dao važan doprinos plasmanu do polufinala i konačnog četvrtog mjesta.

Unatoč ozljedi, Lichtlein je otputovao s reprezentacijom u Silkeborg, gdje je smješten njemački stožer. Voditelj reprezentacije Benjamin Chatton nakon dolaska je smirio javnost, istaknuvši da situacija zasad ne zahtijeva paniku.

„Postoji mogućnost da bude spreman za dva dana, ali isto tako i da pauza potraje nešto dulje. Sutra ga čeka dodatni liječnički pregled, nakon kojeg ćemo imati jasniju sliku“, izjavio je Chatton.

U ovom trenutku Nijemci ne planiraju pozivati zamjenu. Iz Saveza poručuju kako vjeruju da će se Lichtlein priključiti momčadi već tijekom skupine te da nema potrebe za promjenama u sastavu.

„Očekujemo da će nam se Nils vratiti u preliminarnoj fazi natjecanja. Trenutačno nema razloga za bilo kakve kadrovske rezove“, dodao je Chatton.

Iako je posljednjih mjeseci imao nešto manju minutažu u vanjskoj liniji, dijelom i zbog jake konkurencije predvođene Jurijem Knorrom, Lichtlein je u pripremnim utakmicama pokazao koliko može značiti momčadi. Posebno se istaknuo u testu protiv Hrvatske, gdje je njegov ulazak donio dodatnu energiju i širinu u napadu koje je završio sa pet pogodaka.

