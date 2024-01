Vrijeme je za rukomet. Ovog tjedna, točnije u srijedu 10. siječnja, počinje Europsko rukometno prvenstvo na kojem će naša izabrana rukometna vrsta loviti dobar rezultat, povratak starim stazama pobjeda. Utakmice Europskog rukometnog prvenstva, koje se igra u Njemačkoj, moći ćete gledati na RTL televiziji i Voyo platformi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

OVDJE možete čitati sve o Europskom prvenstvu u rukometu 2024. i gledati ekskluzivne podcaste, razgovore i priloge

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više od 50 utakmica Europskog rukometnog prvenstva moći ćete gledati na RTL-u i Voyo - od toga 20 na glavnom kanalu i 36 na Voyo. Pobjednička ekipa Vrijeme je za rukomet dijeli se na team Zagreb i team Njemačka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL Team - Njemačka

Kompletan raspored Europskog prvenstva pogledajte - OVDJE.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja do 28. siječna - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL Team - Zagreb

U River Pubu okupila se fantastična ekipa, zajedno s novinarima ostalih medija, koja će u vaše rukometne domove donositi rukometna uzbuđenja. Filip Brkić i Nikša Kaleb komentirat će utakmice, Ines Goda Forjan i Maja Oštro Flis donosit će atmosferu, uzbuđenje, prve reakcije s terena, a velika trojka Marko Vargek, Goran Šprem i Jakov Gojun ući će u vaš dom iz našeg studija i komentirat sve s EP-a. Maja Oštro Flis je prava leteća reporterka, dobitni adut svakog projekta RTL-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bila je u Katru s Markom Vargekom i sad opet ide među navijače, među publiku, a Hrvata će u Njemačkoj biti jako puno... Maja ima brojna iskustva s hrvatskim simpatizerima na velikim natjecanjima, jer je stalno među njima, na terenu...

"Kad sam bila na pripremama u Poreču vladalo je samo jedno pitanje - tko ima ulaznicu? Baš vlada veliki interes hrvatskih navijača, dolaze Hrvati od svuda i bit će nas puno", otkrila je Maja Oštro Flis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Uvijek za zafrkanciju raspoloženi Goran Šprem je dobacio:

"Ako tko treba ulaznicu, Donna Diana Prčić ima ulaznice, tako da znate gledatelji i svi ostali, javite se njoj", nasmijao je starom forom Goran Šprem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrijedna kolegica Maja Oštro Flis skače iz područja u područje, pa izvještava od krunidbe Kralja Charlesa III do rukometa. A to, vjerujte nam, niti malo nije lagano...

"Bit će baš puno navijača Hrvatske u Njemačkoj, baš će nas Hrvata biti puno. Bit će zanimljivo, dinamično i veselo. Nije lagano ovaj prelazak iz područja u područje, ali nekako mislim da je važno gledateljima pružiti nešto što dosad nisu vidjeli. Prikazali smo i prikazivat ćemo rukometaše u drugačijem svijetlu nego dosad", rekla nam je Maja Oštro Flis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ines Goda Forjan bit će s njom na licu mjesta i nastojat će od izbornika, igrača i navijala izvući emociju. Kolegica Goda Forjan prkosi svim stereotipima koje se vežu za žene u sportskom novinarstvu, još uvijek i u 21. stoljeću, nažalost, da je sportsko novinarstvo samo za muškarce. Ines Goda Forjan je primjer da to nije istina...

"Neke stvari se mijenjaju. U Hrvatskoj postoje zbilja dobre sportske novinarke. Da višu nisu iznenađenje kad ih se vidi na terenu ili TV ekranu. Uz travnjak, uz parket, nebitno, vidim pomak i drago mi je zbog toga. Nadam se kako će nas biti još više", naglasila nam je Ines Goda Forjan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kritički, objektivno, duhovito, jasno i glasno, bez prenemaganja. To je deviza naše vrijedne ekipe Vrijeme je za rukomet.

Takva će biti čitava vrijedna pobjednička ekipa Vrijeme je za rukomet. Ako se pitate je li dečke strah kritizirati, samo se sjetite dosadašnjih prijenosa, studijskih emisija, analiza, uzimanja izjava...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekima se i nije baš svidjelo što je ekipa bila kritična, ali kako nam je to Nikša Kaleb sjajno objasnio:

Korak naprijed, dva nazad. Htjeli bi radije da na EP-u bude dva koraka naprijed, a jedan nazad, odnosno da ne bude koraka unazad uopće, samo naprijed... Od kud hrabrosti biti kritičan do te mjere da jednostavno izazoveš reakciju i igrača i dijela javnosti. To nije lagano, pritisak je tu za novinara, sukomentatora, velik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vrlo jednostavan odgovor. Imamo jednu stvar na leđima koja se zove kičma i to ne savijamo lako. Druga stvar, što smo i Šprem i Jakov, a i ja, završili svoje karijere, i neovisni smo ikom, da smo ikome išta dužni. Na kraju krajeva, imamo određeno znanje i rejting koje nam daje za pravo naglasiti sve ono što je loše i još više pohvaliti sve ono što je dobro. Uopće mi nije teško spomenuti ono što vidim", objasnio nam je Nika Kaleb.

Filip Brkić, njegov partner u zločinu, s Nikšom ima neku tajnu vezu. Jesu li cimeri u sobi kad rade na velikim natjecanjima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"(Smijeh). Srećom tako daleko još nismo došli, a očekivanja su pozitivna što se tiče EP-a. Očekujem ovog puta nešto više, imali smo par gorkih razočaranja u toj recentnoj prošlosti. S novim izbornikom dolazi i nova energija. Onakav kakav je izbornik Goran Perkovac bio igrač, vidim da pokušava to isto prenijeti na igrače. Inzistira na detaljima i donosi energiju", rekao nam je Filip Brkić.

Goran Šprem je u šali ugrizao, pak, svog partnera u zločinu - Marka Vargeka za lijevo rame. Namjerni faul ili...?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemoj Gorane, ostavljaš mi masnice kad me tako ugrizeš. Što će mi žena reći?", kazao mu je u šali Marko Vargek, a Goran Šprem je dočarao slikovito i doslovno to da hrvatska rukometna reprezentacija od prve do zadnje minute mora gristi za pobjedu, bez obzira protiv koga igrali... To stalno ponavlja, to je jako bitno za uspjeh...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Goran Šprem i ja se već dugo znamo. On je sinonim za rukomet na RTL-u. Kroz druženja i kroz posao postali smo veliki prijatelji. Na neki način, ja sam fan i navijač. Jako mi je drago što imam Šprema kao suradnika i prijatelja. Meni kao sportskom novinaru biti prijatelj s čovjekom koji je osvojio olimpijsko zlato jako puno znači. Između Šprema i mene, a i Jakova Gojuna, kao i svih nas, postoji jedna kemija. To je jedna obiteljska atmosfera, opuštena, usudio bih se reći. Jedinstvena na televizijskom tržištu što se tiče sportskih emisija. Vjerujem da ćemo to uspjeti postići i da će to prepoznati svi", kazao nam je Marko Vargek.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zeznuli smo potom Gorana Šprema, zavaljali smo mu varku, no-look pas, jednu frkanu, iza leđa, da je Marko Vargek, kojem će ovo biti drugi put da kao urednik vodi Vrijeme je za rukomet, rekao za njega da se toliko zbližio s njim i da ga toliko cijeni je da ne može bez njega živjeti...

"(Smijeh). Ma imamo odličnu atmosferu, odlično radimo, zanimljivo je... Smijemo se, zabavljamo se, nastojat ćemo i dalje prenositi detalje koje vidimo na terenu, što ih obični pratitelji možda ne vide. Da se razumijemo, mi ništa ne radimo namjerno, ciljano, da se mi sada nešto namješteno smijemo, to jednostavno dođe samo od sebe. Ali, kotačić, poluga koja gura dobru atmosferu su rezultati hrvatske rukometne repezentacije".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O reakcijama koje Goran Šprem izazove u javnosti, on sam nam govori:

"Nikakav mi pritisak ne stvaraju reakcije javnosti ili bilo koga na moje objektivne kritike. Svaka je kritika dobrodošla i moja i od publike, javnosti, bilo koga. Samo koja je argumentirana i koja ima iza sebe nekakve temelje. Ukoliko pogriješim ja ili bilo tko, to nije u lošoj namjeri, radije da me zovu i govore mi trebao si nas još nahvaliti", izjavio je Goran Šprem, otkrivši nam i taj detalj i segment sebe...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači, cure i dečki niti malo nemaju straha biti kritički, niti im itko išta govori kako da izvještavaju, kako da pristupaju novinarskom poslu, prijenosima, komentarima i analizama, nego sve po novinarskim postulatima, onako kako se dogodi na terenu, kako im to novinarski instikti i savjest nalažu.

Ali, isto tako, ekipa će još više nahvaliti hrvatske rukometaše, izbornika, ma sve koji su to zaslužili. Jakov Gojun aktivni je igrač, kapetan Zagreba, bivši reprezentativac koji nam je za kraj rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije da sam zabrinut što nemamo specijalistu za obranu, rukomet i je otišao u tom smjeru gdje, realno, je teško mijenjati jednog, a kamoli dva igrača i to mora biti baš uigrano. Nije jednostavno uigrati ekipu za neko veliko natjecanje za kratko vrijeme. Perkovac je sam rekao da želi brzu igru s puno golova, što ja podržavam jer je rukomet otišao u tom smjeru."

Budite uz 'Vrijeme je za rukomet' u petak, 12. siječnja od 19.45 sati na RTL-u!