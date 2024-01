Momir Ilić, bivši proslavljeni srpski rukometaš, aktualni trener mađarskog rukometnog velikana Veszprema, dao je veliki intervju portalu Net.hr. S njim smo razgovarali skoro sat i 10 minuta. Ilić nam je najavio nadolazeći Euro u rukometu, koji ćete moći pratiti na RTL-u i Voyo platformi.

OVDJE možete čitati sve o Europskom prvenstvu u rukometu 2024. i gledati ekskluzivne podcaste, razgovore i priloge

Kompletan raspored Europskog prvenstva pogledajte - OVDJE.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja do 28. siječna - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Prije četiri godine je Momir Ilić (42) završio bogatu igračku karijeru, a još je ranije tiho otišao iz reprezentacije Srbije. Vinuo se Aranđelovčanin u rukometne visine dresu njemačkog rukometnog uglednika Kiela, s kojim je bio dva puta prvak Europe, tri puta Njemačke (DHB-Pokal osvajao tri puta, Superkup dva puta, a IHF Super Globe jednom), a rukometne je tenisice objesio o klin u Veszprému.

Nakon samo godinu dana treniranja mlađih selekcija dobio je priliku voziti Ferrari. Zasjeo je na seniorsku klupu Veszprema. Poslije samo godinu dana rada na Akademiji Veszpréma, Momir se otisnuo u seniorske vode. Tada je shvatio koliko je kompleksnije biti trener nego igrač.

S mađarskim velikanom je kao rukometaš stigao do drugog mjesta u Ligi prvaka, a kao rukometaš po pet je puta još uzimao mađarsko prvenstvo i Kup. Dva puta je osvajao regionalnu SEHA ligu...

Naravno, u riznici uspjeha najveću važnost za njega ima srebro sa EP-a u Srbiji 2012. Igrao je protiv Hrvatske u polufinalu u beogradskoj Areni na EP-u koji se održavao te godine u Srbiji.

U intervjuu za portal Net.hr Momir Ilić nam je pričao o svom radu u Veszpremu, o nadolazećem Europskom rukometnom prvenstvu, Hrvatskoj, trenerskom poslu općenito, strpljenju u rukometu i sportu općenito - na području propale Jugoslavije. Priznao nam je kako bi jednog dana došao trenirati hrvatski klub, naravno Zagreb je tu najveći izazov, a secirao nam je i krvnu sliku hrvatskog i srpskog rukometa.

Također, hrabro nam je, bez izmotavanja, zamatanja odgovora i objašnjenja u celofan, objasnio, usporedio, povukao paraelu između hrvatske i srpske rukometne i nogometne reprezentacije po pitanju kulta, odnosno i po pitanju nogometnih selekcija dvaju država.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Ilić u borbi s našim rukometašima 2012.

"Hrvatska reprezentacija u rukometu i nogometu ima kult i dva stabilna rukometna kluba. Mi kult u reprezentacijama u nogometu i rukometu nemamo, a nemamo niti dva takva stabilna kluba. Kad imaš sve to, onda imaš i jaku reprezentaciju. Ne želim vas demantirati, smatram da moja rukometna reprezentacija nije ispunila sav svoj potencijal da imamo više uspješnih natjecanja kao 2012. Nismo bili kao Hrvatska, nismo imali kult. To je ono što nama i sad nedostaje i mislim da to Hrvatskoj sad isto malo možda nedostaje. Nama je dosta fali taj kult što imate vi. Mogu reći, Crnogorci imaju kult u rukometnoj reprezentaciji. To može napraviti na turniru veću prevagu".

Nije tu stao...

"Kult pravi javnost, kult prave ljudi. Vi kad gledate, tih godina, 1996. kad se to napravilo u Hrvatskoj, s Kljajićem pokojnim, pa poslije generacija Balića, to sve prave ljudi, to sve pravi Savez kakvog ima Hrvatska. To sve pravi i država, kad govorimo o tome. Vi svi jednostavno živite za taj sport. Podržavate svoju zemlju. Kritični ste, ali imate malo fleksibilnosti. Kod nas u Srbiji priznaju samo šampione. Imamo kult u košarkaškoj i vaterpolo reprezentacji. Problem su nogomet i rukomet. Imali smo kult u rukometu kad smo osvojili euro srebro, do tog perioda, ali isto tako, nakon toga su ljudi sve to počeli rušiti. Stalno omolovažavaju taj uspjeh jer smo bili domaćini. Mi nismo bili jaki iznutra kao Hrvatska. Za Hrvatsku svi igrači žele igrati, žele doći na okupljanje. To je ono što nedostaje Srbiji."

Kaže kako Hrvatska, prema rosteru, može do završnice...

"Hrvatska uvijek puca na završnicu, a vidim da su momci u ovoj reprezentaciji odlučili stvoriti pritisak da ime zasluže mladi igrači. Hrvatska ima jako dobru ekipu. Jako mi se sviđaju igračke pozicije. Imate dosta, sistema, mladost vam ima dosta utakmica u Ligi prvaka. Iskusni su za tu mladost. Mandić i Kuzmanović su budućnost hrvatskog rukometa na golu narednih deset godina najmanje."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Momir Ilić 2012. protiv Hrvatske u polufinalu EP-a u Srbiji.

Momir Ilić jako cijeni hrvatski rukomet i hrvatske rukometaše. Naravno i zemlju. Ljetuje u Hrvatskoj svake godine, redovito se čuje s našim rukometašima, trenerima koji su mu prijatelji...

"Ključna će biti utakmica sa Španjolskom i u njoj Hrvatska ima šansu, uvijek ste igrali dobro protiv Španjolske. Ako Hrvatska prenese maksimalna 4 boda u drugu skupinu, vama je put za samu završnicu otvoren. I mislim da Hrvatska ima tu kvalitetu, ali to je sport i ne mogu tvrditi sto posto", rekao nam je Momir Ilić.

"Srednje pozicije Karačić - Cindrić. Duvnjak kojeg svi svi zaboravljamo, a koji može da jako puno donese, koji igra jako dobro u Kielu, odlično. Duvnjak je lider, osoba koja ima kvalitetu ljudsku, ne samo sportsku. Uz njegovu kvalitetu može mlađima pomoći. Imate mogućnosti igrati više sustava, Martinović je odličan, Maraš, šuterski raspoložen, sve ovisi o sastavu izbornika. Gledajući kvalitetu, zaslužujete doći u završnicu. Danska i Francuska uvijek mogu doći do završnice, Španjolska koja je uvijek opasna. Uvijek su na svakom velikom natjecanju u završnici. Hrvatsku vidim ispred Švedske, a po meni ove godine, igrački, Island ima velike šanse otići daleko na EP-u".

Najbolji hrvatski rukometaš ikad mu je Ivano Balić, a najbolji lijevi vanjski koji je ikad igrao za Hrvatsku su Blaženko Lacković i Iztok Puc. Prihvatio je ono sjajno objašnjenje Slavena Bilića o najboljem i najvećem. Za bivšeg nogometnog hrvatskog izbornika je, kako je to objasnio u jednom intervjuu - Messi najbolji svih vremena, a Ronaldo najveći.

"Uf, to je dobro objašnjenje, moglo bi se to primijeniti i za Ivana i Nikolu. Ivano Balić je najbolji ikad, a Nikola Karabatić najveći ikad."

Što nam je još rekao, o čemu smo sve s njim razgovarali u skoro sat i 10 minuta razgovora, pogledajte u priloženom vide gore.