Branko Tamše, trener Nexea, doprvaka Hrvatske u rukometu, javio nam se putem video poziva i prognozirao Euro u rukometu, govorio o Hrvatskoj, dobrim i lošim stranama, svojoj Sloveniji, jasno nam je objasnio zašto smatra da su i Hrvatska i Slovenija momčadi za od 5. do 10. mjesta... Ušao je u dubinu, kako on to samo zna...

To za Hrvatsku i Sloveniju je njegovo viđenje, ovako prema rosteru, prema onom što kao rukometni stručnjak vidi. Otkrio nam je i zanimljivu anegdotu o svom golmanu Dominiku Kuzmanoviću. Kako ga nabrijava, kakvu komunikaciju imaju, kakvim 'trikovima' se služi da probudi "demona na golu" u mladom Kuzmi.

Odgovorio nam je i na pitanje, te ga detaljno obrazložio, u svom stilu, onako trenerski, je li glavni problem igre hrvatske rukometne reprezentacije posljednjih godina bila sporost u igri? Domagoj Duvnjak, kapetan Hrvatske, u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr otkrio je kako na pripremama u Poreču rade na ubrzanju igre. Njegove riječi potvrdio je kasnije i izbornik Goran Perkovac našoj Ines Godi Forjan. Današnji rukomet je brz, pa Perkovac nastoji poboljšati segment igre u kojem smo u prošlosti, zadnjih godina, bili spori. Kaže kako to izgleda sad bolje.

"Pokazalo se na zadnjim prvenstvima da je ta brzina u igri rukomet današnjice. Sigurno se neki neće složiti samnom, ali ja pretendiram takvom rukometu kojeg ljudi vole. Želim najbolji rukomet na Euru dosad, neka ljudi uživaju u rukometu, vjerojatno ćemo to i dobiti, a prije svega, želim sve najbolje reprezentaciji Hrvatske, a onda i mojoj Sloveniji. Realni domet i jedne i druge reprezentacije je između 5. i 10. mjesta. Stvarno bi želio da me i jedni i drugi iznenade, nadam se oboje ili barem jedna reprezentacija, pa da se plasiraju u polufinale. To bi za mene u tom trenutku bilo iznenađenje. Iako, smatram i mislim da Hrvatska, prema rosteru, ima jako jako dobru ekipu,kompaktnu. Sastav igrača s iskustvom i onih mlađih. Hrvatska ima roster koji može hrvatski rukomet vratiti u vrh, ali jako će biti prva utakmica protiv Španjolske. Slovenija ima nekih problema, Makuca, Janca i Gabera nema, znamo zbog čega. Oni bi Sloveniji značili puno, a Slovenija ima možda koji postotak šansi manje za ono veliko, najveće, a isto tako ima relativno zahtjevnu grupu. Iako, treba ići korak po korak. Hrvatska, s druge strane, ima veliki potencijal. Hrvatska može igrati puno obrana, 6-0, 5-1 i 5+1 neka varijanta. Jako voli i htio bi igrati 3-2-1 obranu, ali takva obrana zahtjeva puno toga. Puno treninga, ne možemo tu obranu igrati niti u klubovima gdje imamo više vremena za uigravanje takvog sustava obrane. Isto tako, Hrvatska ima igrače koje mogu odgovoriti na sve te obrane. Trebat će se Hrvatskoj puno toga poklopiti za nešto značajno. Samo da Hrvatsku i Slovenije pomazi zdravlje, da ostanu zdravi", govori nam Branko Tamše koji je jako detaljan tip i ulazi detaljno u problematiku, secira detalje, situacije i sve argumentira. Takav je i kao trener, takav je i u komentiranju, stručnom mišljenju...

Mnogi se neće složiti kako vidi Hrvatsku od 5. do 10. mjesta. Jer, navikli smo da Hrvatska bude bolje od toga. Nije to za našu reprezentaciju uspjeh. No, Tamše nam govori:

"Htio bih se vratiti na početak, da se puno ljudi neće složiti samnom, da vidim Hrvatsku i Sloveniju od 5. do 8. mjesta. Pa, ja mislim tako kako sam rekao, a ako mislimo da Hrvatska je za 13. mjesto i dolje, onda eto, iskreno, ne znam zašto bi išli na prvenstvo. Prema rosteru igrača Hrvatske, smatram da je reprezentaciji mjesto, realno, od 5. do 10. mjesta. Ja bih volio da me iznenade u pozitivnom smislu. Ako ne, barem da su tu gdje ih ja realno vidim. Reprezentacije koje će igrati više obrana na prvenstvu, sigurno će biti u prednosti. S druge strane, reprezentacije koje će se naviknuti na sve te obrane, koji će imati takve sposobne igrače, oni će se najbolje prilagoditi, odnosno tko imaju rostere za igrati više načina u obrani i napadu", objasnio nam je Branko Tamše.

Pogledajte čitav intervju Branka Tamše za portal Net.hr u videu gore.

