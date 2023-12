Nestrpljivo odbrojavamo do Europskog rukometnog prvenstva koje ćete moći pratiti samo na RTL-u i platformi Voyo. Kroz rukometnu euforiju u studiju će vas voditi Marko Vargek te stručni komentatori Goran Šprem i Jakov Gojun.

Za prijenose utakmica iz Mannheima zadužen je dobro uigran dvojac - Nikša Kaleb i Filip Brkić. Prvenstvo počinje 10. siječnja, a prvu utakmicu Hrvatska igra protiv Španjolske 12. siječnja. U skupini nas čekaju još Austrija i Rumunjska. Kompletan raspored Europskog prvenstva pogledajte ovdje.

Uoči siječanjske groznice naš Silvijo Maksan razgovarao je sa Špremom. Za početak otkrio nam je bivši reprezentativac čemu se možemo nadati od Hrvatske.

"Možemo se nadati jednoj vjerujem boljoj Hrvatskoj. A što se tiče igrački agresivniju Hrvatsku koja će igrati više kontakt rukomet, više fajterski rukomet, više će se 'pošorati' u obrani, Hrvatsku koja će svoju šansu tražiti u obrani i u nekim laganim golovima i koja će biti kompaktna. koja neće dozvoliti ni jednoj reprezentaciji da bude agresivna, da ih istuče, a iz toga će onda krenuti. Kažem, iz toga se gradi pravi rezultat jer ni jednog pravog rezultata nema bez prave obrane", započeo je Šprem za Net.hr pa nastavio.

"Ovako, ako ćete igrati pravu obranu, ako će igrači biti agresivni, ako će oni biti mobilni, pokretni, ako će raditi faul, tako ti je svejedno koju obranu igraš. Protiv prave obrane nema rješenje. Ako se svi igrači kreću, onda je obrana dobra. Ako se netko šlepa, ako nisi voljan, ako onako pustiš da ti igrači dolaze u devet metara, ako nisi bloku, džabe koliko god dobro igraš neće biti dobro."

Potom je Šprem otkrio kako se možemo popraviti.

"Moramo početi igrati obranu. Moramo biti agresivniji, moramo raditi faul. Moramo biti odgovorni u napadu. Sad tu ima jedna teorija da igrači morali bi više igrati u klubovima. Kada igraš za reprezentaciju 10 utakmica u 15 dana, ne možeš doći iz ritma gdje igraš 15 minuta svakih 14 dana. Znači taj ritam ne možeš loviti."

Imaju li igrači manju odgovornost?

"Nemaju manju odgovornost, ali da bi trebali imati više respekta i više poštovati dres koji nose i reprezentaciju i taj cijeli kult reprezentacije koji hrvatski rukomet već ima preko 20 godina. Mislim da bi trebali znati što znači nositi hrvatski dres. Ja bi volio da svi oni budu na ovakvom intervju i kažu, znam što znači osvojiti zlatnu medalju i svjetsku, olimpijsku, bilo kakvu. I biti ponosni i biti sretni na sve ono što su postigli u karijeri kao što smo postigli mi, a ne da se postavlja pitanje da li bi oni mogli biti odgovorni ili ne."

Otvaramo sa Španjolskom?

"Gledajte da je Španjolska bila druga ili treća utakmica, pa da izgubiš, tu dolaziš na isto. Imaš prvu utakmicu Španjolsku i znaš što ti nosi. I slična situacija koju smo imali na prošlom prvenstvu u utakmici s Egiptom. Ono što je ovog puta dobro je da u slučaju da se ne krene s pobjedom, imaš se negdje izvući. Međutim, to je opcija koju nitko ne bi volio. Pobjeda protiv Španjolske ne samo da otvara sva vrata, nego si pobijedio i direktnog konkurenta za dalje. I onda moraš odrađivati posao. Znači, onda imaš jednu komotnu situaciju, onda još jednu reprezentaciju moraš dobiti i pod puno manjim pritiskom igraš."

"Ja vjerujem, nadam se i siguran sam da će Hrvatska na toj prvoj utakmici u Španjolskoj biti prava i spremna. I ja se nadam da ćemo na tom valu svi mi skupa pozitivno živjeti cijeli mjesec, a ne da ćemo nakon prve utakmice već početi tresti, pitati se što bi bilo kada bi bilo. Ono što je najgore kad nakon prvog dana prvenstva kreneš kombinirati što ti još treba, gdje možeš. Nakon prvog dana treba biti sretan i miran i gledati samo prema naprijed i gajiti ono što dolazi ispred te utakmice, kao i rezultati koji dolaze."

"Goran Perkovac i Boris Dvoršek, trener i pomoćni trener hrvatske reprezentacije uključili su jako puno mladih igrača. I to mi je drago. Trude se, pokušavaju naći mlade igrače, međutim, problem ili nešto na što bi hrvatski rukomet trebao paziti je način na koji ti mladi igrači razvijaju i gdje se razvijaju. Imamo masu mladih igrača koji imaju potencijal. Imamo cijelu tu generaciju od 17 godina koja je izuzetno potentna i ima izuzetno veliki potencijal, izgledaju kao reprezentacija iz koje se može iznjedriti puno kvalitetnih igrača. Hoćemo li to napraviti? Ja bih volio da napravimo, da tu ne kiksamo, jer to je ono što nam treba za budućnost hrvatskog rukometa."

Što bi bio uspjeh?

"Uspjeh bi bio da se vrate nazad i da kažu, da kakav god rezultat bio, da su dali sto posto, da nisu napravili jednu grešku nepotrebnu, da su se borili i da su dali sve od sebe i da su poginuli na terenu. Rezultat će nakon toga doći, kakav god on bio, ne mora to biti ni prvo mjesto, ali ga znaš da je dao sve od sebe. Kad znaš da si pokušao sve napraviti, onda se nema za čim žaliti i to ću onda smatrati uspjehom. Ne mogu i neću moći prihvatiti da izgubimo od Nizozemske i Crne Gore. To su dvije stvari koje mi uopće ne idu u istu rečenicu. Kvaliteta naše je iznad tih reprezentacije koje sam spomenuo i tu govorim da li ćemo to biti. Imamo svoje prilike i onda se dogodi da tonemo, pa se vrtimo tamo negdje oko sredine, oko tamo nekih osmih, desetih, dvanaestih mjesta. Nebitno kojih. Međutim, ja vjerujem da smo s tim nekim padom i lošijim rezultatima završili i da ćemo od ovog prvenstva gledati prema gore", zaključio je Šprem.

