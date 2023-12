Domagoj Duvnjak (35) nam je u intervjuu 22. prosinca 2022. dakle, prije godinu dana, rekao, uostalom lako se to da iščitati, kako je odgovornost na svakom igraču pojedinačno da što više, zbog karijere, radi na sebi, trenira i da se u što boljoj formi pojavi na pripremama reprezentacije za veliko natjecanje.

Dobra forma

"Svakog dana moraš raditi na sebi da bi bio što bolji i u tom moraš biti ustrajan. Moraš raditi na tome da, kad dođe taj siječanj ili lipanj - srpanj kad su OI, primjerice, da budeš pravi", naglasio nam je Domagoj, o čemu više možete pročitati - OVDJE.

Domagoj Duvnjak u dresu aktualnog prvaka Njemačke Kiela igra dobro. Poradio je dodatno na sebi prije priprema s klubom, reducirao prehranu i sad se osjeća zadovoljnije i izgleda kao mladić. Uz to, Domagoj je imao i problema s ahilovom tetivom pa je sve imalo svoje, ali sve je to sad iza njega...

Duvnjak je u dobroj formi dočekao pripreme za Euro i pokazao kako se ponaša jedan profesionalac kojem je rukomet, kojem je sport - život.

Naravno, trening je tu neizostavan faktor kao i uvijek i kapetan Hrvatske Euro u rukometu u Njemačkoj, koji počinje 10. siječnja, traje do 28. siječnja, a čije utakmice hrvatske rukometne reprezentacije ćete moći pratiti na glavnom RTL kanalu i platformi Voyo, dočekuje u sjajnoj formi i, ono što je najvažnije - zdrav.

Dan i pol trajala mu je crijevna viroza, počela je za Božić, ostao je jedan dan duže kod kuće u Đakovu, ali sad je sve u redu, Bogu hvala i Domagoj Duvnjak predvodit će Hrvatsku u Njemačkoj sa ispunjenim osnovnim preduvjetom za uspjeh - zdravljem.

Uvijek podmeće leđa, pravi je kapetan i lider

Iako, kad je Duvnjak u pitanju, on je izranjavan na sve mile načine, izrauban, umoran, ovakav - onakav predvodio Hrvatsku i pritom radio prevagu, kreirao ključne poteze, podvaljivao lopte, asistirao, išao glavom tamo gdje se mnogi ne bi usudili nogom, dobivao i trpio batine, zabijao pritom golove i donosio pobjede. Kao kapetan i lider Domagoj Duvnjak uvijek podmeće leđa u najtežim trenucima...

Ali, to mogu samo veliki, a to je, pak, tema za sebe...

U velikom intervjuu za portal Net.hr rukometni ratnik, istinski kapetan, čovjek koji u svakoj utakmici daje apsolutno sve od sebe za Hrvatsku, bez fige u džepu - Domagoj Duvnjak - otkrio nam je tajnu svoje dobre igre, odnosno kako gleda na sebe trenutno, do kad će igrati za Hrvatsku, svoje stvarne mogućnosti i kapacitete, ulogu i hrvatsku rukometnu reprezentaciju u kompletu?

Brojni navijači i igranje 5-1 i 6-0 obrane veliki su aduti

Što ga motivira i je li još uvijek gladan uspjeha, što mu je u životu najvažnije, kako gleda na to što još uvijek nema osvojeno euro zlato i na ovacije (standing - ovation) rukometnih fanova Bundeslige, najjače rukometne lige svijeta, te što je ključno u 5-1 obrani i što hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na prvenstvu može biti prednost, adut u odnosu na suparnike?

"Brojni hrvatski navijači i naša sposobnost igranja 5-1 i 6-0 obrane. Rijetko reprezentacije igraju dvije vrste obrane i to je definitivno naša velika prednost na EP-u u odnosu na ostale", kazat će Domagoj Duvnjak.

Naravno, pričao nam je i o prošlosezonskom i ovosezonskom Zagrebu, te se prisjetio kadetskog prvenstva Europe kojeg je s Hrvatskom osvojio, a na kojem je upravo on bio najbolji igrač.

Dotaknuli smo se i toliko bitne navijačke energije i nacionalnog zanosa, jer to nam je uvijek bilo pogonsko gorivo, a objasnio nam je i ušao u genezu odgovornosti igrača u obrani, odnosno dočarao nam, približio težinu i veličinu hrvatskog dresa, tj što igranje za hrvatsku rukometnu reprezentaciju znači i što donosi rezultat na prvenstvu...

U skoro 25 minuta, Domagoj Duvnjak u potpunosti nam je otvorio dušu. Javio nam se Dule jučer s priprema iz Poreča i razgovor ugodni mogao je početi...

"Dobro sam (smijeh). Znam što ćete me odmah pitati - dobro sam, Bogu hvala, dobro se osjećam, nemam nikakvih problema i to mi je najbitnije", rekao nam je u uvodu Domagoj Duvnjak i nastavio:

"U dobroj sam formi, stvarno jesam. Odigrao sam dobro protiv Berlina, protiv Stuttgarta isto odmah nakon utakmice s Fuchse Berlinom. Spojile su se dvije-tri dobre utakmice. Ono što smo već pričali, u klubu imam svoju ulogu i točno znam što radim i trener zna što može dobiti od mene. Poklopilo se da sam postigao 9 golova protiv Berlina."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Domagoj Duvnjak 2010. protiv Danaca na EP-u u svom karakterističnom pohodu po gol.

Posebna noć, dvorana na nogama: 'Dule, Dule'

To je bila posebna noć za njega. Krenulo ga je odmah, osjetio da je to to, da će to biti njegov "ples". Publika mu je skandirala - Dule, Dule. Išlo ga je čitavu utakmicu, zabijao je spektakularne golove. Prije toga, Duvnjak je bio produžio ugovor s THW Kiel, a klub je to tek kasnije objavio, otkriva nam sam Domagoj...

"Noć objave produženja ugovora bila je predivna, to što sam doživio zauvijek ću pamtiti. Čitava dvorana je, pri objavi mog produženja ugovora s Kielom, ustala na noge. To su trenuci koje uistinu pamtiš. Vidiš da te ljudi cijene", rekao je ponosni Đakovčanin.

Domagoj Duvnjak je kao kadetski reprezentativac Hrvatske osvojio Euro, a on je bio najbolji igrač prvenstva. Tada se već dalo naslutiti kako se radi o jednom sasvim posebnom mladiću, a taj dječak sanjao je da jednog dana postane profesionalni rukometaš. Ne samo da mu se želja ostvarila, nego su mu se u potpunosti ispunili svi sportski snovi. Postao je veliki rukometaš i idol mnogima...

Foto: Hrvatski rukometni savez/Instagram Foto: Hrvatski rukometni savez/Instagram

No tad, kad su osvojili kadetsko pojma Duvnjak pojma nije imao što će se događati, kako će mu se karijera razvijati, naravno da ne jer nije vidoviti Milan...

Međutim, znao je jedno - da želi igrati profesionalni rukomet. I bio pritom spreman na sve. To je bio trnovit put. Definitivno je bio. Niti malo lagan. S puno izazova, strpljenja, treninga...

Sve to izgleda lijepo i krasno sad kad je uspio, stekao ime, ugled, respekt, kad se klinci ugledavaju na tebe i žele biti kao on, ali puno je tu treninga, odricanja, muke, puno je tu raubanja, stavljanja zdravlja na kocku, trpi naposljetku i obitelj jer si često na putovanjima, utakmicama, treninzima...

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Domagoj Duvnjak

Sve je na kušnji, a uz to uvijek moraš davati sve od sebe na terenu. Poslodavca, trenera, ne zanima ništa osim dobrih igara, nastupa, pobjeda, izvršavanja zadaća i postavljenih rezultatskih i općenitih ciljeva.

Non stop stres, a ti pritom ne igraš samo za reprezentaciju, klub, navijače i sebe, nego i za obitelj, za prijatelje, za sve koji te bodre, poštuju i cijene. To sigurno nije one man show, iako ponekad kako Dule dobro i jednostavno igra, kad je u naletu, izgleda baš tako...

'Bog sve vrati. I da prekinem karijeru, mogu se pogledati u ogledalo'

"Na kraju ti to sve Bog nekako vrati. Imao sam predivnu karijeru. Još uvijek traje. I da prekinem karijeru, mogu se pogledati u ogledalo. Guštam u rukometu. Pogotovo u zadnjih nekoliko godina sam dobio na iskustvu. Rukomet, sport općenito su predivni, ali zdravlje i obitelj su mi prije svega. Znate, nekako drugačije gledam na sport. Ima teških dana, ima boljih dana, ali nekako uvijek... To sam naučio u Njemačkoj gdje često igraš, pa dolazi često sljedeća utakmica. Guštam i lijepo mi je na terenu. Da li sam očekivao tad na kadetskom da će mi jednog dana puna dvorana u jednoj Bundesligi skandirati, iskreno, nisam očekivao... Drago mi je što sam, evo već desetu sezonu u Kielu, bit će i jedanaesta. U Hamburgu sam bio pet godina. Jedan dugi, dugi niz godina igranja jedne Bundeslige i ta publika u Kielu je prepoznala moj trud i zalaganje na terenu", govori nam Duvnjak.

Nakon svega što je osvojio u karijeri, svih individualnih priznanja, brojnih medalja s Hrvatskom, općenito trofeja, nakon pet uzetih prvenstava u Njemačkoj (četiri puta s Kielom, jednom s HSV-om) i dvije Lige prvaka (2013. s HSV-om i 2020. s Kielom), u 36. je i dalje motiviran i gladan pobjeda.

'Još sam gladan uspjeha'

"Prije svega, najveći motiv mi je obitelj. Drugo, još uvijek me motivira, gura želja za uspjehom. Još sam gladan uspjeha. Pogotovo u ovoj dobi kad nije lako s 35. Dobro se osjećam i privilegija je igrati u tako velikom klubu, a što se tiče reprezentacije, neću vam to pričati. Već smo o tome pričali - meni je igranje za Hrvatsku čast, ponos, apsolutni plafon u karijeri. Većeg od toga nema. Motivira me i to što svojim iskustvom mogu pomoći momčadi i u Kielu i u reprezentaciji Hrvatske."

Zanimljivo, ali pri posljednjem osvajanju naslova Bundeslige Dule nije obavio dužnost kapetana i podigao trofej, već je to gospodski prepustio Niklasu Landinu koji se oprostio nakon osam godina jer se vratio kući u Dansku, u Aalborg...

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Domagoj Duvnjak, hrvatska rukometna reprezentacija

Osjeća Domagoj i da može još pomoći znanjem i iskustvom. Svejedno, igrao minutu ili 55. Još uvijek može pokazati da je hrvatski dres, kako nam je to naglasio - svetinja...

"Mislim da je to baš prava riječ za hrvatski dres - svetinja", istaknuo je Dule...

"Da i ne igram, iskustvom mogu pomoći. Prošao sam puno utakmica, svega, to je stvarno dugi niz godina bavljenja rukometom. Pritisak koji imaš u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, što je dobro jer bez toga ne bi funkcionirali, mislim da mogu pomoći 5, 10, 15 ili bilo koliko minuta. Mogu još pomoći. I dok izbornik smatra da mogu pomoći, ja ću biti dio reprezentacije Hrvatske. Nezahvalno je govoriti samo o sebi, jer rukomet je kolektivni sport. Prava atmosfera, prava klapa na terenu i van njega, donosi rezultat. Upravo se to pokazalo u prijašnjim godinama", objašnjava nam Domagoj Duvnjak koji ne želi najavljivati borbu za medalje na Euru u Njemačkoj.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

"Ponavljam već kao papagaj, ali trebat ćemo ići iz utakmice u utakmicu, korak po korak... Što sam već rekao, može se dogoditi da dobijemo Španjolsku, pa da se mučimo ili izgubimo od Austrije i Rumunjske. To je lako moguće. Utakmica protiv Španjolske je bitna, ali nije najbitnija. Trebamo odigrati dobar turnir, da pokažemo da nismo zaboravili igrati rukomet u posljednjih 4 godina i da možemo igrati sa svakim, jer smo bili u padu, treba biti iskren i to reći. Nije bilo rezultata. Znači, to je neki moj osobni cilj i mislim da to treba biti cilj čitave ekipe - da pokažemo da možemo igrati sa svakim i da hrvatska rukometna reprezentacija nije zaboravila igrati rukomet. Ne bih htio coprati, ali dečki su stvarno u vrhunskoj formi. Dobro radimo, dobro treniramo, dobra je atmosfera".

Podrška navijača kao pogonsko gorivo i dodatna energija

Imat će naši rukometaši u Meinhaimu fenomenalnu podršku brojnih Hrvata koji žive i rade u Njemačkoj, ali i onih iz domovine koji će doputovati na zapad Europe. Sprema se hrvatska navijačka invazija na Njemačku, jer će ova prijateljska nam zemlja biti domaćin i Eura u nogometu, ali to već znaju i ptice na grani...

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

"Navijači, narod, publika, nacija, nama su uvijek bili dodatni motiv, jedna dodatna snaga... Kad dođeš i vidiš koliko ima naših ljudi, to ti daje snagu da igraš 20% bolje. Nadam se da će se to dogoditi već protiv Španjolske na otvaranju prvenstva za našu ekipu".

Foto: Pixsell/PIXSELL Foto: Pixsell/PIXSELL

Ali, isto tako, prevelika podrška, navijačko ludilo, očekivanja, ambicije koje su uvijek visoke kad su u pitanju hrvatski rukometaši, mogu biti i dvosjekli mač. Ne želimo ni mi coprati, ali...

"Naravno da može, pogotovo jer smo relativno mlada reprezentacija, a to nije lako. Ono, mlad si, dođeš na zagrijavanje i gledaš na tribine kako su u transu. Smatram da je ova hrvatska rukometna reprezentacija dobra, smatram da ima snagu, kvalitetu, karakter i iskustvo da energija navijača nama može donijeti nešto, uz naš trud i zalaganje može nam biti enormni vjetar u leđa, energija navijača, navijanje, pozitivno ludilo, pune tribine hrvatskih navijača, može nam donijeti rezultat u Njemačkoj."

Što znači rezultat, što bi za Hrvatsku bio dobar rezultat na Euru?

"Ja bi bio najsretniji da osvojimo medalju, ali to je stvarno dalek put i ne bi bilo korektno prema ostalim reprezentacijama na EP-u, kojih ima jako puno dobrih. Primarni i osnovni cilj je proći u drugu grupu i da pokažemo da nismo zaboravili igrati rukomet".

Bivši hrvatski izbornik i najuspješniji hrvatski rukometni kapetan, općenito bivši rukometaš ako kombinirano brojimo sva odličja koja je Slavko Goluža osvojio kao igrač i izbornik (ima 12 velikih medalja - između ostalog i dva zlata s OI kao igrač i broncu kao izbornik s OI iz Londona), prije dva je dana gostovao u studiju Net.hr-a i rekao kako bi jako volio da se Hrvatska zbog Domagoja, kapetana, okiti toliko željenim, ono što jedino i nedostaje u vitrinama rukometne uspješnosti Hrvata - euro zlatom.

'Izbornik Slavko Goluža i ja i dan danas imamo fenomenalan odnos'

"Hvala izborniku Goluži na lijepim riječima. Izbornik Slavko Goluža i ja imali smo stvarno fenomenalan odnos i još uvijek, i dan danas ga imamo. Da, bilo bi lijepo da hrvatska rukometna reprezentacija uzme zlato, jer hrvatskom rukometu samo to nedostaje, a što se tiče mene, jednostavno i da ga ne osvojim, presretan sam karijerom u reprezentaciji Hrvatske. Koliko sam mogao dao sam i još uvijek dajem. Ne opterećujem se s tim euro zlatom. Ima bitnijih stvari u životu i vidjet ćemo u budućnosti što će se dogoditi".

Obrana 5-1 s Davidom Mandićem, Domagojem Duvnjakom i visokim Zvonimirom Srnom na prednjem, mogao bi biti adut Gorana Perkovca na turniru.

"Ta obrana funkcionira kad svih 6 igrača kad svih šestero znaju što trebaju raditi. Da se razumijemo, to nije laka obrana, ali ja se nadam da nam može biti adut. Prevelika prednost naše reprezentacije je što imamo te dvije vrste obrane (5-1 i 6-0, op.a). Jako rijetko neka reprezentacija igra dvije vrste obrane i to je definitivno naša prednost. U Poreču smo malo trenirali i 3-2-1 obranu. Možda i to u nekom trenutku možemo odigrati, ne cijelu utakmicu, ali 5-10 minuta po utakmici može dobro doći. Nadam se kako će naša obrana funkcionirati, jer je to temelj za svaki rezultat, za uspjeh."

'Za Španjolce se govori kako su stari, ovakvi - onakvi, a oni uvijek uzmu medalju'

Neki su mišljenja kako Španjolci ne znaju napadati na postavljenu 5-1 obranu. E sad, držili to stvarno vodu i koliko je dobro, a koliko loše, što tu prvu utakmicu na prvenstvu igramo baš protiv Španjolske?

"Vidjet ćemo sve poslije utakmice (smijeh). Ako se ne varam, na tri zadnja Eura uzeli medalju, da su igrali dva ili tri finala. Uglavnom su momčad za koju se svake godine govori isto - stari su, neće proći, oni su ovakvi i onakvi, spori, tromi, ali to je reprezentacija koja zna što radi, predvođena vrhunskim izbornikom. Točno se zna svaka uloga igrača, imaju dva vrhunska golmana i jako nezgodnu obranu. Sekunde se ne smiješ opustiti, izgubiš loptu".

Nastavlja Dule seciranje obrambenih mogućnosti nezgodnih i uvijek čvrstih Španjolaca...

"Morat ćemo biti fokusirani i koncentrirani svih 60 minuta. Što se tiče 5-1 obrane, 2020. na EP-u u finalu smo protiv Španjolske krenuli sa 5-1 obranom, pa smo imali velikih problema. Drugo poluvrijeme smo gubili 5 razlike mislim, u 45., vratili obranu u formaciju 6-0 i vratili se u utakmicu. Svaka je utakmica drugačija, svaki trenutak nosi svoje. Dao Bog da igramo i 3-3 obranu, samo da dobijemo (smijeh). Nekih 5-1 funkcionira protiv Španjolaca, nekad 6-0. Mislim da ćemo mijenjati često obranu, da ćemo im, nadam se, ritam poremetiti, da ćemo ih zbuniti".

'Ubrzat ćemo igru, a mogućnost igranja obrane 5-1 i 6-0 može nam biti forte'

Svi znamo da nam je obrana u prošlosti, godinama unazad, donosila medalje. Duvnjak nam je otkrio i kako će ova Perkovćeva Hrvatska pokušati igrati malo brže...

"Znači, pokušat ćemo igrati brže, ubrzat ćemo tranziciju, tj brzi centar, jer to je danas moderan rukomet. Nadam se da će obrana i 5-1 i 6-0, da nam to može biti forte, prednost, jako oružje."

Foto: PIXSELL Foto: PIXSELL

Da bi obrana funkcionirala, odgovornost svih u bilo kojoj formaciji treba biti velika, sinkronizirana. Naime, svaka obrana u rukometu funkcionira tako da svaki igrač mora dati sve od sebe u obrani da bi ona bila uspješna. Svatko mora znati točno koji je njegov zadatak. Kad igrač izađe na teren mora znati što treba raditi.

"To je jedna velika prednost. Naravno, imaš reprezentacije protiv kojih je lakše igrati određenu obranu, imaš reprezentacija protiv kojih određena obrana ide puno teže. Kad pričamo o odgovornosti igrača, pa i igrač koji sjedi na klupi ima odgovornost. Da bude dobra atmosfera, da se veseli svakom bloku, faulu, golu koji damo, to je ono što nas je krasilo dosad, nadam se da će nas krasiti i ovo prvenstvo".

Teško je nositi hrvatski dres, ali i ponosno. Hrvatski rukometni dres težak je sam po sebi upravo zbog uspješnosti sporta na hrvatskoj sportskoj mapi. Jer, očekivanja javnosti su uvijek velika od rukometaša...

'Hrvatski dres je težak, ali i predivan'

"Je, definitivno težak dres, predivan, ali težak, stvarno težak... Sve je lijepo i krasno kad se dobivaju utakmice, kad je euforija, kad izgleda da je sve lako, ali kad se gubi, to su veliki stresovi. Hrvatski dres je velika odgovornost, ali i privilegija. Jako malo ljudi, igrača, ima privilegiju nositi taj dres, poslušat himnu prije utakmice, to je jedna velika privilegija."

Foto: Slavko Midzor/Pixsell Foto: Slavko Midzor/Pixsell Dule i ekipa 2021. u Egiptu na SP-u.

Imamo sjajne mlade golmane Mandića - Kuzmanovića i Ivića, a golmani su ključni.

"Fenomenalni golmani koji ovu sezonu brane fenomenalno. Sva trojica. Mandić i Kuzmanović, mladi golmani, iskočili su ove sezone, iako je Kuzma i prošle sezone branio odlično. Manda je bio ozljeđen. I Mandić i Kuzmanović su mladi i trebaju podršku. Na njih ne treba stavljati nikakav pritisak. Golmani su posebna vrsta, posebni igrači koji definitivno trebaju podršku od čitave obrane, trebaju podršku svih nas ako krene loše, ako se nešto i ne obrani... Pred njima je velika budućnost, mladi su i od njih dvojice će hrvatska rukometna reprezentacija imati podršku".

Zagreb ovu sezonu igra jako dobro.

"Ma fenomenalno. Predivno ih je gledati. Stvarno su se ove sezone pronašli, mi smo ih uhvatili na krivoj nozi, rekao sam sva reća da smo igrali 1. kolo s njima u Areni. Definitivno ih je lijepo gledati, konkurentni su svima. Žao mi je što nemaju dva-tri boda više, ali i ovo što su dosad napravili u Ligi prvaka je velika stvar prvenstveno za hrvatski rukomet u cjelini. Zagreb igra vrhunski, posložile su im se neke kockice, mladi momci iz prijašnjih godina stasali su u prave igrače i to izgleda baš tako na terenu. Uz Mandu koji brani fenomenalno. Imaju velik vjetar u leđa."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Slavko Goluža je, zajedno sa svojim ljudima, odradio dobre pripreme sa Zagrebom, pokrenuo priču prije deset mjeseci kad je došao na klupu Zagreba po treći put, zakotrljao Zagreb nezaustavljivo, a potom je na trenersku klupu sjeo Nenad Šoštarić i nastavio upravljati već uhodanim sustavom, uz manje korekcije. Andrija Nikolić također radi odličan posao kao support Šoštariću.

'Zagreb je i prošle sezone izgledao super, imali su pehova, a ove im se sve vratilo'

"Definitivno. I dok je izbornik Goluža bio trener, Zagreb je izgledao super. Imali su baš pehove, ali ove sezone Zagrebu se vratilo. Trebali su imati dva-tri boda više u Ligi prvaka, definitivno. Od srcima im želim da prođu u osminu finala Lige prvaka, jer je to, prvo za njih, a onda i za hrvatski rukomet velika stvar", zaključio je Domagoj Duvnjak.

