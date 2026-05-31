NJEMAČKI DERBI /

Srpski vratar zaustavio Duvnjaka, a Mandić zabio za pobjedu i Europsku ligu

Srpski vratar zaustavio Duvnjaka, a Mandić zabio za pobjedu i Europsku ligu
Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/imago sportfotodienst/Profimedia

Mandić je susret okončao s tri postignuta gola

31.5.2026.
20:16
Hina
Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/imago sportfotodienst/Profimedia
Hrvatski rukometaš David Mandić bio je strijelac pobjedničkog gola za Melsungen u finalu Europske lige u 24-23 (12-11) pobjedi protiv Kiela za prvi trofej u povijesti tog kluba.

Mandić je prihvatio loptu na lijevom krilu i sigurno svladao Pereza de Vargasa 14 sekundi prije isteka vremena. U posljednjem napadu Kiela odgovornost je preuzeo bivši kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak, ali njegov udarac zaustavio je junak Melsungena, vratar Simić. Za Simića je to bila 11. obrana, a među njima su bila i tri sedmerca, jedan na ulasku u zadnju minutu.

Mandić je susret okončao s tri postignuta gola, tri je za Kiel zabio i Veron Načinović, dok je Duvnjak ostao bez pogotka.

Najefikasniji kod Melsungena bio je Dainis Krištopans s četiri gola, dok je Lukas Zerbe zabio pet za Kiel.

Ranije u nedjelju je hrvatski rukometni reprezentativac Zvonimir Srna sa šest golova bio najbolji strijelac Montpelliera u 30-32 porazu od Flensburga u dvoboju za treće mjesto. Po pet golova za Montpellier dodali su Rogerio Moraes Ferreira i Hugo Bryan Monte dos Santos, dok su Flensburg do pobjede sa po sedam golova vodili Simon Pytlick i Emil Jakobsen.

Ehf Europska LigaKielDavid MandićDomagoj Duvnjak
