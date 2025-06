Njemački velikan ima pakleni plan: Slaže tandem sjajnih hrvatskih golmana

Jučer smo pisali kako aktualni njemački prvak Magdeburg želi u svoje redove dovesti Dominika Kuzmanovića. Jedan od najboljih klubova u svijetu rukometa želi Kuzmanovića od Gummersbacha kupiti ovog ljeta, ali ga ostaviti u tom klubu još za sljedeću sezonu pa im se on pridružio u ljeto 2026. Nijemci tu ne planiraju stati pa u paru s Kuzmanovićem žele i Mateja Mandića.

Tako piše rukometni agent Hen Livgot, a njegove riječi potvrđuje portal Handball World. 23-godišnji Mandić utakmicu života odigrao je upravo ove sezone protiv Magdeburga kada je obranio čak 22 njihova udarca. Bilo je to očito dovoljno da impresionira čelnike njemačkog kluba, no slično kao i s Kuzmanovićem, Mandić ne bi stigao odmah.

🚨 Mandić Makes His Move!

Matej Mandić 🇭🇷 is expected to join SC Magdeburg for the 2026/27 season! The talented RK Zagreb goalkeeper will bring his sharp reflexes and Croatian firepower to one of Germany’s top teams.

© Hen Livgot (@henlivgot_news)