Hrvatska hobotnica mijenja klub? Želi ga jedna od najboljih rukometnih momčadi na svijetu

Dominik Kuzmanović od početka ove sezone brani u njemačkom Gummersbachu u koji je stigao iz Nexea. Praktički čim je Kuzma potpisao ugovor, mnogi rukometni stručnjaci rekli su kako je to za sjajnog, mladog vratara samo usputna stanica prije transfera u jedan od najjačih bundesligaških klubova. Po najnovijim informacijama, čini se da su bili u pravu.

Rukometni agent Hen Livgot piše kako Kuzmanovića ćeli Magdeburg, aktualni njemački prvak i prvak Europe iz 2023. Magdeburg je prošle sezone osvojio duplu krunu u Njemačkoj, a ove sezone uoči posljednjeg prvenstvenog kola zaostaju jedan bod za vodećim Fuchse Berlinom. Također ih čeka i Final Four Lige prvaka.

🚨Magdeburg Targeting Croatia’s No.1?

🇭🇷 Dominik Kuzmanović, current GK for VfL Gummersbach and Croatia, is strongly linked to 🇩🇪 SC Magdeburg for 2026! A bold move in the making for one of Europe’s top clubs.

© Hen Livgot