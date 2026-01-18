Kakva završnica liderica hrvatskog prvenstva: Pogledajte nevjerojatan gol uz zvuk sirene

Svi su bili sigurni kako su rukometašice Lokomotive izgubile susret Europske lige protiv Rapida iz Bukurešta, budući da su sa zvukom sirene imale -1 i slobodnjak s preko devet metara.

Ali da to ipak ne bude tako pobrinula se Tara Đelekovčan, koja je projektilom poslala loptu u mrežu i donijela Lokomotivi bitne bodove. Naše su rukometašice protiv Rumunjki igrale dobro, a u prvom su poluvremenu čak imale i seriju od 6-0. No, kako je vrijeme odmicalo, Rumunjke su bile sve bolje i stigle su do poluvremena na -1, a onda nakon poluvremena i do preokreta.

No lokosice se nisu predavale. Do zvuka sirene su se borile, a golom koji će se pamtiti stigle su do boda koji bi mogao značiti prolazak skupine. Lokomotiva je nakon nepotpunog drugog kola na vrhu ljestvice s tri boda. Rapid je drugi s dva boda, a jedan bod ima norveški Tertnes, koji će u nedjelju ugostiti njemački Oldenburg.

