EHF, sramite se! Izbornik Sigurdsson pogodio ih u srž, a njihov potez razotkrio pravo lice

Situacija u Danskoj se ne smiruje, a pritisak koji je izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson izvršio na EHF prerastao je u priču dana Europskog prvenstva. Umjesto rukometa, uoči polufinala protiv Njemačke u fokusu su – organizacijski propusti.

Iz danskog Herninga javila se RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan, koja je svjedočila jednoj od najburnijih konferencija ovog prvenstva.

Sigurdsson je bio žestok, izravan i bez zadrške. Pred europskim novinarima otvoreno je napao EHF, ne štedeći riječi. Reakcija ljudi iz EHF-a bila je znakovita – ostali su vidno zatečeni, neugodno im je, a nakon izbornikovih riječi zabranjena su daljnja pitanja vezana uz organizaciju.

„Nisam imao vremena pripremiti se za utakmicu. U Herning smo stigli tek u 14.30, a morao sam doći ovdje. To je smiješno. Vozio sam se 35 minuta na ovaj cirkus i isto toliko nazad. Vratit ću se tek oko šest sati. Još nisam imao trening s momčadi, nismo imali sastanak. To je dokaz da EHF ne mari za igrače i reprezentacije“, poručio je Sigurdsson.

Dok se Hrvatska muči s putovanjima, promjenama hotela i manjkom termina za trening, u istom trenutku parket dvorane u Herningu zauzima reprezentacija Islanda i njihov trening uoči njihove polufinale utakmice protiv Danske.

A što to sve znači za Hrvatsku uoči polufinalnog dvoboja s Njemačkom i u kakvom su stanju igrači, pogledajte u prilogu