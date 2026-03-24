Hrvatska saznaje protivnike u kvalifikacijama: Izbjegli smo najjače, ali opasnost vreba

Nakon osvajanja bronce na Europskom prvenstvu, hrvatska muška rukometna reprezentacija okreće senovim ciljevima, Svjetskom prvenstvu iduće godine i Europskom prvenstvu 2028. Prvo okupljanje nakon velikog uspjeha već je odrađeno kroz dvije utakmice protiv Švicarske u Zadru i Osijeku, a sada slijedi ždrijeb kvalifikacija.

Europska rukometna federacija odredila je da se ždrijeb održi u srijedu, 25. ožujka u Lisabonu, a Hrvatska ga dočekuje u najjačoj, prvoj jakosnoj skupini. Time su izbjegnuti najveći europski velikani u ranoj fazi natjecanja, no put do završnog turnira i dalje neće biti nimalo lagan.

Uz domaćine prvenstva, Španjolsku, Portugal i Švicarsku, izravan plasman već je osigurala Danska kao aktualni europski prvak. Preostalih 20 mjesta tražit će 32 reprezentacije kroz kvalifikacije, koje će biti podijeljene u osam skupina s po četiri momčadi. Na Euro će se plasirati dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te četiri najbolje trećeplasirane.

Jakosne skupine Skupina 1: Hrvatska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Island, Norveška, Slovenija, Švedska Skupina 2: Austrija, Češka, Farski otoci, Italija, Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Poljska, Srbija Skupina 3: Belgija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Grčka, Litva, Crna Gora, Rumunjska, Ukrajina Skupina 4: Estonija, Finska, Izrael, Kosovo, Latvija, Luksemburg, Slovačka, Turska

Hrvatska se tako nalazi u društvu najjačih europskih selekcija u prvoj jakosnoj skupini, zajedno s Francuskom, Njemačkom, Mađarskom, Islandom, Norveškom, Slovenijom i Švedskom. U ostalim skupinama nalaze se reprezentacije koje mogu biti neugodni protivnici, od Austrije i Srbije do Crne Gore i Ukrajine, dok se u najslabijoj skupini nalaze reprezentacije poput Finske, Latvije i Turske.

Kvalifikacije započinju već u studenome ove godine, kada su na rasporedu prva dva kola. Nastavak slijedi u ožujku i svibnju 2027., dok će se završni turnir Europskog prvenstva igrati od 13. do 30. siječnja 2028. godine.

