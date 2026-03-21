Gol u zadnjoj sekundi ostavio Hrvatsku bez trijumfa! Evo što kažu Ljevar i Načinović

Za razliku od zadarskog dvoboja, izabranici Dagura Sigurdssona u Osijeku nisu uspjeli doći do značajnije prednosti. Na poluvremenu je ona bila minimalnih 17-16, a najvećih +3 (19-16) je bilo u 32. minuti.

Švicarci su u 57. minuti čak došli do prednosti (32-33), ali je Hrvatska golom Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja povela 35-34. Ipak, u zadnjoj sekundi dvoboja je Manuel Zehnder šutom s vanjske pozicije spriječio da Švicarci još jednom budu poraženi od aktualnih svjetskih doprvaka i brončanih s europskog prvenstva.

Kapetan Ivan Martinović je s osam golova bio najbolji hrvatski strijelac. Glavaš je postigao pet pogodaka, a Leon Ljevar četiri. Hrvatski vratari su imali samo tri obrane Dominika Kuzmanovića (3/28).

Samuel Zender je s 11 pogodaka bio najbolji strijelac utakmice, a šest golova za Švicarsku je postigao Lukas Laube. Nikola Portner je imao šest obrana (6/36).

"Drago mi je što smo svi ostali zdravi. Rezultat nam ovaj put nije bio u prvom planu, a posebno zahvaljujem publici koja je došla pružiti podršku", rekao je Veron Načinović, a Leon Ljevar dodao:

"Igralo se gol za gol, teško je s istom ekipom igrati dan za danom. Bila je borba..."