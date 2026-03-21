INFARKT U OSIJEKU /

Gol u zadnjoj sekundi ostavio Hrvatsku bez trijumfa! Evo što kažu Ljevar i Načinović

U drugoj prijateljskoj utakmici muških rukometnih reprezentacija Hrvatske i Švicarske, odigranoj u subotu u Osijeku, nije bilo pobjednika, a konačan rezultat dvoboja u dvorani Gradski vrt je bio 35-35.

21.3.2026.
20:24
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
Za razliku od zadarskog dvoboja, izabranici Dagura Sigurdssona u Osijeku nisu uspjeli doći do značajnije prednosti. Na poluvremenu je ona bila minimalnih 17-16, a najvećih +3 (19-16) je bilo u 32. minuti.

Švicarci su u 57. minuti čak došli do prednosti (32-33), ali je Hrvatska golom Filipa Glavaša 14 sekundi prije kraja povela 35-34. Ipak, u zadnjoj sekundi dvoboja je Manuel Zehnder šutom s vanjske pozicije spriječio da Švicarci još jednom budu poraženi od aktualnih svjetskih doprvaka i brončanih s europskog prvenstva.

Kapetan Ivan Martinović je s osam golova bio najbolji hrvatski strijelac. Glavaš je postigao pet pogodaka, a Leon Ljevar četiri. Hrvatski vratari su imali samo tri obrane Dominika Kuzmanovića (3/28).

Samuel Zender je s 11 pogodaka bio najbolji strijelac utakmice, a šest golova za Švicarsku je postigao Lukas Laube. Nikola Portner je imao šest obrana (6/36).

"Drago mi je što smo svi ostali zdravi. Rezultat nam ovaj put nije bio u prvom planu, a posebno zahvaljujem publici koja je došla pružiti podršku", rekao je Veron Načinović, a Leon Ljevar dodao:

"Igralo se gol za gol, teško je s istom ekipom igrati dan za danom. Bila je borba..."

Hrvatska Rukomenta ReprezentacijaVeron Načinović

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
