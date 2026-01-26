Ponedjeljak donosi rukometni spektakl: Evo gdje i kada gledati utakmice na Europskom prvenstvu

Europsko rukometno prvenstvo ulazi u svoju najnapetiju fazu. U ponedjeljak, 26. siječnja, igraju se utakmice trećeg kola u Skupini I glavnog kruga natjecanja. Svi favoriti su pod pritiskom, a ljubitelje rukometa u Hrvatskoj očekuje pravi spektakl uz izravne prijenose ključnih dvoboja.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Borba za svaki bod u najjačoj skupini prvenstva

Natjecateljski dan otvaraju Portugal i Norveška u 15:30 sati (prijenos na platformi Voyo). Obje reprezentacije, s po dva osvojena boda, imaju još samo teoretske šanse za polufinale. Pobjeda u ovom dvoboju donosi im priliku za borbu za peto mjesto na prvenstvu i čuva tanku matematičku nadu. Portugalci se žele oporaviti od teškog poraza protiv Francuske, a Norvežani traže iskupljenje nakon što ih je zaustavio nevjerojatni njemački vratar.

Od 18:00 sati (prijenos na Voyo i RTL 2), Francuska igra protiv otpisane Španjolske. Svjetskim doprvacima pobjeda je imperativ kako bi u zadnje kolo ušli s realnim šansama za prolazak. "Moramo ostati u našem ritmu i izbjeći kalkulacije. Španjolci su opasni jer nemaju što izgubiti", upozorio je francuski izbornik Guillaume Gille uoči utakmice.

'Finale prije finala' pred 15.000 navijača

Vrhunac večeri na rasporedu je u 20:30 (Voyo i RTL 2), kada na teren izlaze domaćin Danska i dosad neporažena Njemačka. Dvorana Jyske Bank Boxen u Herningu bit će ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera će biti naelektrizirana jer je ulog ogroman. Njemačka s pobjedom osigurava polufinale kolo prije kraja, dok Dancima igra samo pobjeda kako bi preuzeli sudbinu u svoje ruke.

U središtu pozornosti bit će dvoboj dvojice najboljih vratara svijeta, Nijemca Andreasa Wolffa i Danca Emila Nielsena. Wolff brani u životnoj formi, a danski desni vanjski Mathias Gidsel poručuje: "Pritisak je ogroman, igramo kod kuće i moramo pobijediti. Wolff je odigrao savršenu utakmicu protiv Norveške, ali i mi imamo vrhunskog vratara. Bit će to dvoboj titana."

Nakon današnjih utakmica, situacija u skupini bit će puno jasnija. Njemačka drži sve u svojim rukama, no Danska uz podršku navijača i Francuska koja vreba iz prikrajka neće se predati bez borbe. Pred nama je dan vrhunskog rukometa koji će definirati završnicu Europskog prvenstva.

