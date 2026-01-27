Vlado Šola iznio je recept za Slovence: 'Ovo ne mogu probiti'

Švicarci su nam pomogli remijem s Islandom i sad ovisimo samo o sebi. Utakmica sa Slovenijom prva je biti ili nebiti utakmica, a na komentatorskoj poziciju su Filip Brkić i Vlado Šola.

"Osjećamo se veličanstveno jer je drama otišla na našu stranu. Švicarska je bila dominantna u drugom poluvremenu, ali opet su unatoč vodstvu pali, ali za nas je dobro ispalo", kazao je Filip.

"Malo su i suci kumovali na kraju drami s ova dva isključenja Švicarskoj. Prvo isključenje je bilo neopravdano. Tvrdim otpočetka da Island nije tako dobar, da imaju tanak roster i da ih se može pobijediti i danas im je Švicarska uzela bod i sad moramo dobiti Slovence i Mađare za siguran prolaz", rekao je Šola.

"Slovenci su u istoj situaciji kao i mi. Došli su bez puno igrača. Danas im se vraća Suholežnik nakon dvije utakmice suspenzije", počeo je Filip, a onda je Šola dao analizu.

"Imaju igrače koji su taktički vrlo zreli. Nakon teške prve utakmice su se digli. Naša prednost je što nas oni ne mogu probiti izvana jer imamo visoke igrače. Ako budemo gusti, možemo ih poraziti 6-0 zonom. Na našu 5-1 mogu dobro reagirati jer su brzi. Pitanje je koliko su potrošili svoje igrače do sada", zaključio je.