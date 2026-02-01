FREEMAIL
IDEMOOO /

Igramo za broncu, evo kada i gdje pratiti utakmicu

Igramo za broncu, evo kada i gdje pratiti utakmicu
Foto: Bo Amstrup/afp/profimedia

Prije utakmice, od 14:40, kao i poslije utakmice možete pratiti emisiju "Vrijeme je za rukomet"

1.2.2026.
8:14
Sportski.net
Bo Amstrup/afp/profimedia
Hrvatski rukometaši danas imaju priliku osvojiti sedmu medalju na europskom prvenstvu. Protivnik je Island, a naši reprezentativci bit će vjerojatno oslabljeni za dva bitna igrača jer je, osim ozljeđenog Zvonimira Srne, upitan i David Mandić.

No, izabranici Dagura Sigurdssona dat će sve od sebe da i sa narušenim zdravljem ponove uspjeh 23. siječnja i pobjedu protiv Islanda. Nema lijepšeg načina od okončanja turnira s medaljom oko vrata, a hoće li to našim igračima uspjeti, saznajte danas od 15:30 na RTL-u ili platformi.

Utakmica Hrvatska - Island igra se od 15:15, a prijenos je na RTL-u i platformi VOYO. Također je možete pratiti putem tekstualnog prijenosa na portalu Net.hr. Prije utakmice, od 14:40, kao i poslije utakmice, možete pratiti emisiju "Vrijeme je za rukomet".

POGLEDAJTE VIDEO: Džomba otkrio po čemu se razlikuju njegova i ova generacija

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaIslandska Rukometna Reprezentacija
