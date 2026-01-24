Evo gdje i kada gledati današnje spektakularne utakmice na rukometnom Euru

Europsko prvenstvo u rukometu 2026. ušlo je u svoju jako napetu fazu, a subota, 23. siječnja, donosi vrhunac drame u skupini I glavnog kruga natjecanja. U danskom Herningu, pred ispunjenim tribinama dvorane Jyske Bank Boxen, odigrat će se tri ključna susreta koja će uvelike usmjeriti sudbinu reprezentacija na putu prema polufinalu. Na rasporedu su dvoboji Njemačke i Norveške, Danske i Španjolske te Francuske i Portugala, a ulozi su ogromni za sve.

Branitelji naslova protiv opasnog Portugala

Prvi termin dana, od 15:30 sati rezerviran je za okršaj branitelja naslova Francuske i najvećeg iznenađenja turnira, Portugala. Obje reprezentacije u susret ulaze s po dva boda, što ovaj dvoboj čini izravnom bitkom za bolju poziciju uoči završnih kola. Francuzi, predvođeni Dikom Memom i Ludovicom Fabregasom, traže pobjedu kojom bi potvrdili povratak u vrh nakon poraza od Danske. Portugalci su, međutim, dokazali da mogu parirati svakome i zasigurno će tražiti svoju priliku za novo veliko iznenađenje i korak prema povijesnom uspjehu.

Standings provided by Sofascore

Njemačka na korak do sna, Danci pod pritiskom

Situacija u skupini I izuzetno je napeta, a dvoboj koji privlači puno pažnje je onaj između domaćina Danske i posrnule Španjolske u 18:00 sati. Za Dansku, koja ima dva boda nakon pobjede nad Francuskom, ova je utakmica "biti ili ne biti". Pred svojom publikom od petnaest tisuća navijača, nemaju pravo na pogrešku. Španjolci su, pak, jedina momčad bez bodova u ovoj fazi natjecanja i današnji ogled im je posljednja slamka spasa za ostanak u turniru.

Na čelu skupine se izdvojila Njemačka s maksimalna četiri boda, a pobjedom protiv Norveške u posljednjoj današnjoj utakmici (20:30) praktički bi osigurala mjesto u borbi za medalje.

Njemačka, momčad predvođena sjajnim organizatorom igre Jurijem Knorrom igra disciplinirano i djeluje kao najuvjerljivija sila skupine. Norveška, s druge strane, ima dva boda i nalazi se pod velikim pritiskom, jer bi ih poraz značajno udaljio od polufinala.

POGLEDAJTE VIDEO: Veličanstvena asistencija Cindrića i sjajna obrana Slavića