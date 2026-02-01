Emotivni Mandić objasnio zašto je ova bronca posebna za ratničku Hrvatsku

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Islanda u utakmici za treće mjesto osvojila je novu brončanu medalju i još jednom potvrdila da pripada samom vrhu europskog rukometa.

Nakon ceremonije dodjele bronce, RTL-ova reporterka Ines Goda Forjan razgovarala je s jednim od junaka susreta, lijevim krilom Davidom Mandićem, koji je emotivno i bez zadrške opisao što ova pobjeda znači njemu i cijeloj momčadi.

Ines Goda Forjan odmah je istaknula Mandićevu ulogu u velikoj utakmici te mu čestitala na osvojenoj bronci i novoj medalji za Hrvatsku.

Vidno potresen emocijama, Mandić je u prvom odgovoru naglasio snagu zajedništva koje je, po njegovim riječima, nosilo reprezentaciju kroz sve prepreke.

“Mi smo ratnici. Ovo je moja druga obitelj. Za njih bih sve dao i oni bi sve dali za mene. Skidam kapu cijelom stožeru nakon svih prepreka kroz koje smo prošli da bismo se uopće skupili i odigrali utakmicu za treće mjesto.”

Reporterka je primijetila suze u njegovim očima, ali i činjenicu da je utakmicu odigrao unatoč ozljedama s hematomom na listu i razbijenim licem.

Iako iscrpljen, Mandić je istaknuo kako brončana medalja briše bol i sav uloženi napor.

“Nakon dugih ozljeda vraćao sam se, molio sam se Bogu… I evo, vratili smo se, osvojili broncu i idemo kući sretni i veseli. Ovo je nevjerojatan uspjeh za hrvatski rukomet, osvojiti dvije medalje u dvije godine. To je čudo.”

Na pitanje koliko mu ova medalja osobno znači, Mandić nije skrivao koliko je trenutak snažan.

“Ovo je nešto neopisivo, nešto potpuno neočekivano. Nemam riječi za današnju utakmicu i za sve prepreke kroz koje smo prošli.”

Ines Goda Forjan podsjetila je i na sve probleme koji su pratili reprezentaciju tijekom turnira – od manjka odmora i logističkih poteškoća, do brojnih ozljeda – no unatoč svemu, Hrvatska je odigrala, kako je naglasila, pravu mušku utakmicu u kojoj Island nije imao pravi odgovor.

Mandić je za kraj istaknuo ključne detalje pobjede i posebno pohvalio izbornika.

“Naša obrana 5-1, vratari na visokom nivou i evo, osvojili smo broncu. A moram pohvaliti i šefa Dagura, nevjerojatan čovjek i stvarno vrhunski trener.”

Što su još rekli hrvatski reprezentativci o velikom uspjehu i koliko ova bronca zapravo vrijedi – pogledajte u prilogu.